Kim Dong-han dan Yoo Yong-ha Berpisah dengan Agensi, Bagaimana Nasib WEi?

JawaPos.com – Kim Dong-han dan Yoo Yong-ha resmi mengakhiri perjalanan mereka bersama agensi.

Menurut laporan Soompi, kedua anggota WEi tersebut telah meninggalkan agensi setelah berakhirnya masa kontrak mereka.

Kabar ini menjadi perhatian penggemar mengingat keduanya merupakan bagian penting dari perjalanan grup sejak debut.

Kim Dong-han sebelumnya dikenal sebagai salah satu anggota WEi yang memiliki pengalaman cukup luas di dunia hiburan.

Sebelum bergabung dengan grup, ia telah lebih dulu membangun popularitas melalui program survival dan aktivitas solonya.

Sementara itu, Yoo Yong-ha juga dikenal sebagai idol yang aktif bersama WEi sejak grup tersebut memulai debutnya.

Keputusan untuk meninggalkan agensi tentunya menimbulkan pertanyaan mengenai aktivitas keduanya ke depan.

Meski hubungan dengan agensi telah berakhir, hal tersebut tidak serta-merta berarti perjalanan Kim Dong-han dan Yoo Yong-ha di industri hiburan juga selesai.

Para penggemar kini menantikan langkah baru yang akan diambil masing-masing anggota.