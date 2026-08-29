Do Kyung-soo Umumkan Comeback, Mini Album 'DOPAMINE' Siap Rilis Oktober

do kyung soo (x @dohkyungsoo_x)
JawaPos.com – Do Kyung-soo bersiap kembali menyapa penggemar lewat karya musik terbaru.
Menurut laporan Dispatch, penyanyi sekaligus aktor tersebut akan merilis mini album keempat bertajuk 'DOPAMINE' pada 8 September mendatang pukul melalui berbagai platform musik.
Bersamaan dengan pengumuman tersebut, sebuah gambar scheduler terkait comeback turut dirilis pada 26 Agustus, memberikan gambaran mengenai rangkaian promosi yang telah disiapkan.
Antusiasme semakin meningkat setelah berbagai konten teaser diumumkan. Promosi akan dimulai dengan perilisan 'DOPAMINE PAK' pada 26 Agustus, kemudian dilanjutkan dengan foto konsep, film, tracklist, dan beragam materi lainnya.
Rangkaian teaser tersebut diperkirakan akan memberikan petunjuk mengenai warna musik yang akan dibawa Do Kyung-soo dalam era barunya.
Menariknya, comeback kali ini juga melibatkan penggemar secara langsung. Do Kyung-soo membuka sebuah channel pengumuman 'Dopamine' yang menjadi ruang khusus untuk membagikan informasi seputar album.
Ia turut memberikan kode melalui sejumlah frasa seperti “Dopamine Level Rising”, seolah mengajak penggemar mengikuti peningkatan “level” menuju hari perilisan.
'DOPAMINE' menjadi album terbaru Do Kyung-soo setelah sekitar satu tahun dua bulan. Sebelumnya, ia memperlihatkan perkembangan musikalitas melalui album penuh pertamanya, 'BLISS', yang dirilis pada Juli tahun lalu.
Kini, mini album keempat tersebut menjadi langkah berikutnya bagi Do Kyung-soo untuk mengeksplorasi sisi musik yang lebih matang.
Tak hanya menyiapkan album baru, Do Kyung-soo juga akan melanjutkan aktivitasnya melalui tur konser bertajuk 'DAY OFF'. Konser tersebut akan dimulai di Seoul Ticketlink Live Arena pada Oktober mendatang.
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Jawa Pos
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