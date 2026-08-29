'Look Back' Rilis Poster Utama, Adaptasi Live-Action Karya Tatsuki Fujimoto Siap Tayang di Dunia

JawaPos.com – Film “Look Back” bersiap membawa kisah persahabatan yang menyentuh dari karya Tatsuki Fujimoto ke layar lebar.

Diadaptasi dari manga pendek berjudul sama karya kreator “Chainsaw Man”, film ini menjadi adaptasi live-action pertama dari karya Fujimoto. Kursi sutradara, penulis skenario, sekaligus editor dipercayakan kepada sineas ternama Hirokazu Kore-eda.

Menjelang perilisannya, tim produksi “Look Back” merilis poster utama pada 25 Agustus. Poster tersebut memperlihatkan dua karakter utama, Fujino yang diperankan Nanase Furi dan Kyomoto yang dimainkan Okada Roka, dalam dua garis waktu berbeda.

Perubahan waktu tersebut menjadi gambaran perjalanan panjang keduanya dari masa muda hingga melewati berbagai fase kehidupan.

Visual poster menghadirkan suasana hangat seperti cahaya matahari musim panas. Fujino dan Kyomoto ditampilkan sebagai dua sahabat yang tumbuh bersama sembari mengejar impian mereka melalui dunia menggambar.

Kedekatan keduanya menjadi pusat cerita, dengan karya seni yang perlahan berubah menjadi jembatan yang menghubungkan kehidupan mereka.

Kalimat “We became us while drawing together” yang terpampang pada poster turut memperkuat tema utama film. Tagline tersebut seolah menggambarkan bagaimana kebersamaan dan kecintaan terhadap gambar membentuk hubungan Fujino dan Kyomoto.

Di balik aktivitas sederhana mereka, tersimpan perjalanan emosional tentang persahabatan, impian, serta kenangan yang terus melekat seiring berjalannya waktu.

Kehadiran Hirokazu Kore-eda menjadi salah satu daya tarik terbesar proyek ini. Sang sutradara dikenal melalui karya-karya yang sering mengeksplorasi hubungan keluarga, persahabatan, dan sisi kemanusiaan dengan pendekatan yang intim.