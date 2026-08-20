Siap-siap, Jeong Eun Ji Apink Rilis Tanggal dan Lokasi Tur Solo Asia ‘SUMMER, I’

Jeong Eun Ji Apink. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Menarik perhatian, Jeong Eun Ji dari girlgrup Korea populer Apink akan menggelar tur konser solonya di seluruh Asia.
Dikutip dari Soompi, Kamis (20/8), rencananya, ia akan membawa konser solo terbarunya, SUMMER, I, ke Kuala Lumpur.
Tak hanya itu, ia menyapa penggemarnya juga yang berada di Hong Kong, dan Taipei, menyusul konser di Seoul yang dijadwalkan pada 12 dan 13 September.
Jika sesuai jadwal, ia akan memulai rangkaian tur Asia ini di Kuala Lumpur pada 11 Oktober, dilanjutkan dengan Hong Kong pada 31 Oktober dan Taipei pada 14 November.
Memiliki suara emas, ia juga telah menyiapkan berbagai kejutan special untuk konser mendatangnya ini
Seperti yang diketahui, Apink adalah grup vokal wanita populer asal Korea Selatan yang telah meraih kesuksesan luar biasa sejak dibentuk pada tahun 2011.
Menapaki popularitasnya, grup tersebut beranggotakan enam orang, yaitu Park Cho Rong, Yoon Bo Mi, Jung Eun Ji, Son Na Eun, Kim Nam Joo, dan Oh Ha Young.
Mereka diketahui memulai debut dengan tujuh anggota pada tahun 2011, namun Hong Yoo Kyung keluar dari grup pada tahun 2013 untuk fokus pada studinya.
Jeong Eun Ji juga membuktikan bakatnya sebagai aktris, dimana ia berperan di drama yang berjudul Pump Up the Healthy Love.
Di sana ia berperan sebagai Lee Mi Ran, yang langsung membius penggemar dengan akting terbaiknya.
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