Jeong Eun Ji Apink Umumkan Jadwal Tur Asia Solo ‘Summer I’ 



JawaPos.com – Jeong Eun Ji dari Apink bersiap memperluas aktivitas solonya melalui tur Asia bertajuk ‘Summer I’. Berdasarkan laporan Soompi, penyanyi sekaligus aktris tersebut telah mengumumkan tanggal serta sejumlah kota yang akan menjadi persinggahan tur solonya.

Kabar ini menjadi angin segar bagi penggemar yang telah menantikan kesempatan bertemu Eun Ji dalam suasana konser yang lebih intim.

Lewat ‘Summer I’, Eun Ji diperkirakan akan menghadirkan pertunjukan yang berpusat pada kekuatan vokalnya. Sebagai penyanyi utama Apink, ia dikenal memiliki suara hangat dan emosional yang mampu menjangkau berbagai jenis lagu. Konsep tur ini pun menjadi ruang bagi Eun Ji untuk menunjukkan warna musikalnya secara lebih personal sebagai solois.

Tur Asia tersebut juga memperlihatkan perkembangan karier Eun Ji di luar aktivitas grup. Selain bermusik, ia telah membangun nama sebagai aktris melalui berbagai proyek drama Korea.

Namun, panggung musik tetap menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan kariernya, sehingga tur solo ini menjadi momen untuk kembali terhubung langsung dengan penggemar melalui lagu dan penampilan.

Pengumuman jadwal tur tentu langsung meningkatkan antusiasme penggemar di berbagai wilayah Asia. Setiap kota yang masuk dalam daftar ‘Summer I’ akan menjadi kesempatan bagi Eun Ji untuk membawakan lagu-lagu solonya sekaligus menciptakan momen spesial bersama penggemar. Detail mengenai tiket dan jadwal penjualan akan mengikuti informasi resmi dari penyelenggara.

Bagi Eun Ji, tur ini bukan sekadar rangkaian konser, tetapi juga perjalanan untuk merayakan hubungan yang telah dibangun bersama penggemar selama bertahun-tahun. Perpaduan vokal kuat, lagu penuh emosi, dan suasana musim panas menjadi daya tarik yang membuat ‘Summer I’ layak dinantikan.