Jeong Eun Ji Apink Umumkan Jadwal Tur Asia Solo ‘Summer I’ 

Jeong Euj Ji (x @soompi)
JawaPos.com – Jeong Eun Ji dari Apink bersiap memperluas aktivitas solonya melalui tur Asia bertajuk ‘Summer I’. Berdasarkan laporan Soompi, penyanyi sekaligus aktris tersebut telah mengumumkan tanggal serta sejumlah kota yang akan menjadi persinggahan tur solonya.
Kabar ini menjadi angin segar bagi penggemar yang telah menantikan kesempatan bertemu Eun Ji dalam suasana konser yang lebih intim.
Lewat ‘Summer I’, Eun Ji diperkirakan akan menghadirkan pertunjukan yang berpusat pada kekuatan vokalnya. Sebagai penyanyi utama Apink, ia dikenal memiliki suara hangat dan emosional yang mampu menjangkau berbagai jenis lagu. Konsep tur ini pun menjadi ruang bagi Eun Ji untuk menunjukkan warna musikalnya secara lebih personal sebagai solois.
Tur Asia tersebut juga memperlihatkan perkembangan karier Eun Ji di luar aktivitas grup. Selain bermusik, ia telah membangun nama sebagai aktris melalui berbagai proyek drama Korea.
Namun, panggung musik tetap menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan kariernya, sehingga tur solo ini menjadi momen untuk kembali terhubung langsung dengan penggemar melalui lagu dan penampilan.
Pengumuman jadwal tur tentu langsung meningkatkan antusiasme penggemar di berbagai wilayah Asia. Setiap kota yang masuk dalam daftar ‘Summer I’ akan menjadi kesempatan bagi Eun Ji untuk membawakan lagu-lagu solonya sekaligus menciptakan momen spesial bersama penggemar. Detail mengenai tiket dan jadwal penjualan akan mengikuti informasi resmi dari penyelenggara.
Bagi Eun Ji, tur ini bukan sekadar rangkaian konser, tetapi juga perjalanan untuk merayakan hubungan yang telah dibangun bersama penggemar selama bertahun-tahun. Perpaduan vokal kuat, lagu penuh emosi, dan suasana musim panas menjadi daya tarik yang membuat ‘Summer I’ layak dinantikan.
Dengan jadwal dan kota tujuan yang telah diumumkan, Jeong Eun Ji kini bersiap memulai perjalanan solonya ke sejumlah negara Asia. Penggemar Apink maupun penikmat musik Eun Ji dapat menantikan kejutan yang akan dibawa sang penyanyi dalam tur ‘Summer I’.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!
Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti