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Risma Azzah Fatin
Selasa, 18 Agustus 2026 | 22.50 WIB

Spin-Off American Squid Game Dilaporkan Telah Dibatalkan oleh Netflix

American Squid Game (Collider) - Image

American Squid Game (Collider)

JawaPos.com – Serial spin-off ‘American Squid Game' yang dikembangkan David Fincher dilaporkan dibatalkan atau ditunda oleh Netflix setelah proses pengembangannya berjalan lambat sejak pertama kali diumumkan pada 2024.

Dilansir dari laman IGN pada Selasa (18/8), Dennis Kelly, pencipta serial Utopia, sebelumnya ditunjuk untuk menulis naskah, sedangkan Fincher direncanakan menjadi sutradara proyek tersebut.

Informasi terbaru menyebutkan bahwa rencana produksi yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung di Los Angeles pada Februari 2026 kini tidak lagi berlaku.

Menurut sumber yang dekat dengan proyek tersebut, keputusan Netflix berkaitan dengan perubahan strategi perusahaan terhadap waralaba Squid Game.

Netflix disebut tidak lagi berfokus pada pembuatan versi Amerika, melainkan mulai mempertimbangkan pengembangan cerita dalam semesta Squid Game untuk berbagai pasar internasional.

Proses produksi yang panjang, perubahan jajaran eksekutif Netflix, serta keterlibatan Fincher dalam proyek lain disebut menjadi sejumlah faktor yang memengaruhi nasib serial tersebut.

Meski demikian, belum ada penjelasan resmi dari Netflix mengenai pembatalan American Squid Game dan arah pengembangan waralaba tersebut selanjutnya.

Kemunculan Cate Blanchett pada akhir musim ketiga sebelumnya sempat mengisyaratkan kemungkinan adanya permainan serupa di berbagai negara, meskipun keterlibatannya tidak berkaitan langsung dengan proyek Fincher.

Untuk saat ini, masa depan Squid Game setelah musim ketiga masih terbuka, sementara proyek American Squid Game yang sempat direncanakan tampaknya tidak lagi menjadi prioritas Netflix.

Editor: Hanny Suwindari
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