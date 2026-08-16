Alpha Drive One Buka Sedikit Rahasia ‘BORN DIRE’ Jelang Comeback 24 Agustus

alpha drive one (x @kchartsmaster)
JawaPos.com – Menjelang comeback, Alpha Drive One mulai membuka sedikit rahasia dari karya terbaru mereka.
Grup tersebut merilis cuplikan lagu utama “BORN DIRE” yang menjadi bagian dari mini album kedua bertajuk “Unbreakable: Boy Beast”.
Mengutip laporan Dispatch, video spoiler tersebut dibagikan melalui media sosial dan langsung membuat penggemar semakin penasaran dengan konsep baru Alpha Drive One.
Video berdurasi sekitar 36 detik itu memperdengarkan potongan “BORN DIRE” dengan melodi yang mudah melekat di telinga serta beat yang terasa berputar dan intens.
Cuplikan singkat tersebut sengaja memberikan gambaran mengenai atmosfer musik yang akan dibawa Alpha Drive One.
Meski hanya beberapa detik, energi lagu sudah terasa cukup kuat untuk membangun ekspektasi terhadap versi penuhnya.
Bukan hanya musik yang menjadi sorotan. Potongan koreografi juga ikut diperlihatkan dalam video tersebut.
Salah satu gerakan utama menjadi perhatian karena menggambarkan detak jantung Beast yang liar secara visual.
Gerakan tersebut menjadi bagian penting dari konsep pertunjukan dan membuat penggemar semakin penasaran dengan koreografi lengkap yang akan ditampilkan ketika Alpha Drive One resmi kembali ke panggung.
Konsep “Beast” juga mendapatkan interpretasi baru dari Alpha Drive One. Grup tersebut menggambarkan sosok Beast sebagai karakter yang terluka dan terguncang akibat prasangka serta stigma dari orang lain, tetapi memilih untuk kembali melangkah maju.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan
Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Pembangunan Gereja di Citraland Surabaya Ditolak Warga, Ternyata karena salah soal Perizinannya
Jadwal Siaran Langsung Sabah FC vs Persib Bandung di Dewata Challenge Series 2026: Live di Indosiar
5 Weton Aras Kembang yang Bisa Memikat Lawan Jenis karena Kharismatik danMempesona Menurut Primbon Jawa