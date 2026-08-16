Alpha Drive One Buka Sedikit Rahasia ‘BORN DIRE’ Jelang Comeback 24 Agustus

JawaPos.com – Menjelang comeback, Alpha Drive One mulai membuka sedikit rahasia dari karya terbaru mereka.

Grup tersebut merilis cuplikan lagu utama “BORN DIRE” yang menjadi bagian dari mini album kedua bertajuk “Unbreakable: Boy Beast”.

Mengutip laporan Dispatch, video spoiler tersebut dibagikan melalui media sosial dan langsung membuat penggemar semakin penasaran dengan konsep baru Alpha Drive One.

Video berdurasi sekitar 36 detik itu memperdengarkan potongan “BORN DIRE” dengan melodi yang mudah melekat di telinga serta beat yang terasa berputar dan intens.

Cuplikan singkat tersebut sengaja memberikan gambaran mengenai atmosfer musik yang akan dibawa Alpha Drive One.

Meski hanya beberapa detik, energi lagu sudah terasa cukup kuat untuk membangun ekspektasi terhadap versi penuhnya.

Bukan hanya musik yang menjadi sorotan. Potongan koreografi juga ikut diperlihatkan dalam video tersebut.

Salah satu gerakan utama menjadi perhatian karena menggambarkan detak jantung Beast yang liar secara visual.

Gerakan tersebut menjadi bagian penting dari konsep pertunjukan dan membuat penggemar semakin penasaran dengan koreografi lengkap yang akan ditampilkan ketika Alpha Drive One resmi kembali ke panggung.