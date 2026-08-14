Sinopsis Seri The Legend of Kitchen Soldier (2026): Tidak Akan Terasa Tersiksa di Militer Berkat Ena

JawaPos.com - Ada beberapa negara dengan sistem atau program yang kita kenal sebagai “wajib militer” (wamil). Terdapat banyak alasan mengapa negara-negara ini melaksanakan program ini.

Salah satu contohnya adalah Korea Selatan melaksanakan program ini sebagai usaha meningkatkan sumber daya manusia apabila terjadi perang kembali dengan Korea Utara.

Di Korea Selatan, para laki-laki wajib melaksanakan program ini selama kira-kira 18-21 bulan. Mereka bisa memilih untuk bergabung dengan angkatan apa dan nantinya ditempatkan dimana.

Setelah itu, para lelaki ini akan hidup bersama selama periode tersebut dan mengambil peran dalam kehidupan sehari-hari mereka. Salah satunya adalah koki di dapur kantin mereka.

Park Seongjae (Park Jihoon) adalah seorang tentara yang baru saja dimutasikan ke Pos Ganglim. Pos paling terpencil yang susah dijangkau oleh orang-orang dan dikelilingi oleh hutan lebat, serta berada di pinggir jurang.

Karena posisinya yang terpencil, tidak banyak tentara bertugas di sana pula. Hanya beberapa petugas penjaga pos dan beberapa tentara dalam periode wamil.

Untuk menuju Ganglim, Seongjae harus dijemput oleh Sersan Satu Park Jaeyoung (Yoon Kyungho) lalu bertemu dengan Letnan Satu Cho Yerin (Han Donghee) dan Kapten Hwang Seokho (Lee Sangyi).

Sebelum memulai hari-harinya di Ganglim, Seongjae perlu melakukan beberapa tes, salah satunya adalah tes kesehatan mental. Melalui tes tersebut, diketahui bahwa Seongjae tidak berada dalam kondisi kesehatan terbaik. Dan ternyata ayahnya baru saja meninggal belum lama ini.

Akibatnya, Seongjae mendapatkan perlakuan dan perhatian khusus dari semua penghuni pos. Setelah mengetahui bahwa Seongjae memiliki pengalaman di dapur bersama ayahnya, Sersan Satu Jaeyoung memutuskan untuk menempatkan Seongjae di dapur bersama Koki Tentara Yoon Donghyun (Lee Hongnae).