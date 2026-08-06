NEXZ Umumkan Comeback dengan Mini Album 'SAUCIN', Rilis Trailer Perdana

JawaPos.com - NEXZ akhirnya mengonfirmasi jadwal comeback yang telah lama dinantikan para penggemar.

Boy group besutan JYP Entertainment itu resmi mengumumkan akan kembali dengan album terbaru berjudul ‘SAUCIN', sekaligus merilis trailer perdana yang langsung memancing rasa penasaran terhadap konsep era baru mereka.

Dikutip dari sooompi, NEXZ membagikan trailer pertama SAUCIN' melalui sosial media resmi mereka.

Meski belum mengungkap banyak detail mengenai konsep maupun daftar lagu, cuplikan tersebut sukses membangun antusiasme penggemar dengan visual sinematik dan nuansa misterius yang menandai dimulainya promosi comeback mereka.

JYP Entertainment juga mengumumkan bahwa SAUCIN' akan resmi diluncurkan pada 24 Agustus 2026 di berbagai platform musik digital.

Pengumuman ini menandai kembalinya NEXZ hanya beberapa bulan setelah mereka mencatat pencapaian positif lewat rilisan sebelumnya.

Comeback ini menjadi langkah penting bagi NEXZ yang terus menunjukkan perkembangan sejak debut.

Grup beranggotakan tujuh personel tersebut semakin dikenal berkat penampilan energik, koreografi yang solid, serta identitas musik yang memadukan elemen K-pop dan J-pop, menjadikan mereka salah satu rookie yang terus mencuri perhatian di industri musik.

Trailer SAUCIN' mengisyaratkan transformasi baru yang diprediksi akan memperlihatkan sisi berbeda dari para anggota. Penggemar pun mulai berspekulasi mengenai tema, visual, hingga genre musik yang akan diusung dalam comeback kali ini.