AlphaDriveOne Ungkap Trailer Album UNBREAKABLE: 少年BEAST, Angkat Keresahan Masa Muda

JawaPos.com – AlphaDriveOne membangkitkan antusiasme penggemar menjelang comeback mereka.

Pada 3 Agustus, grup ini merilis trailer untuk mini album kedua berjudul UNBREAKABLE: 少年BEAST melalui media sosial resmi, menghadirkan kisah emosional tentang pergulatan masa muda yang dipenuhi prasangka, keraguan, dan harapan.

Menurut laporan dispatch, trailer yang diberi judul "21st Century Boy I" mengawali cerita dengan pertanyaan yang lahir dari tatapan dan penilaian orang lain.

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Perlahan, narasi tersebut mengarah pada sebuah kesadaran bahwa kegelisahan itu bukan hanya dirasakan oleh satu orang, melainkan menjadi pengalaman yang juga dialami banyak anak muda.

Video yang menampilkan para anggota yang hidup di ruang dan waktu berbeda. Mereka menyimpan pertanyaan yang tak pernah berani diungkapkan hingga akhirnya meninggalkan pesan di sebuah bilik komunikasi tua.

Dari sanalah mereka saling terhubung dan dipertemukan, membangun sebuah kisah yang sarat emosi dan makna.

Trailer ini menonjolkan alur cerita yang kuat, lengkap dengan akting emosional setiap anggota dalam menggambarkan pergulatan batin karakter masing-masing.

Pendekatan sinematik tersebut semakin meningkatkan rasa penasaran terhadap konsep dan cerita yang akan disajikan dalam album terbaru mereka.

Mini album UNBREAKABLE: 少年BEAST mengangkat tema tentang proses tumbuh dewasa di tengah prasangka dan stigma yang kerap membebani generasi muda.