Dewan Toronto Menyetujui BTS Boulevard dan Meminta Walikota untuk Mengumumkan 'BTS Weekend'

Toronto akan memperingati kedatangan BTS dengan meriah / Foto : BigHit Music JawaPos.com - Dewan Kota Toronto telah menyetujui, rencana untuk memberikan nama tambahan sementara bagi sebagian jalan Yonge di distrik North York sebagai 'BTS Boulevard' Tujuan diresmikannya 'BTS Boulevard' untuk sementara tersebut, demi menyambut konser tur dunia BTS 'Arirang' di kota metropolitan Kanada tersebut akhir bulan ini. Langkah tersebut membuka jalan, bagi salah satu penghormatan publik terbesar bagi grup K-pop di luar Korea Selatan.

Berdasarkan mosi yang diajukan oleh anggota dewan Lily Cheng dan disahkan oleh Dewan Kota dalam rapat tanggal 29–30 Juli, ruas Jalan Yonge di antara North York Boulevard dan Finch Avenue akan diberi nama tambahan sementara sebagai 'BTS Boulevard' mulai tanggal 21 Agustus hingga 23 September.

Langkah ini bertujuan menyambut ARMY (nama penggemar BTS), yang akan menghadiri konser grup tersebut di Rogers Stadium pada tanggal 22 dan 23 Agustus, sebagaimana tercantum dalam dokumen yang diterbitkan oleh dewan kota dan diperoleh oleh The Korea Herald.

Rencana tersebut juga mencakup, penyalaan lampu berwarna ungu pada papan nama 'Toronto' di Balai Kota selama tanggal-tanggal konser berlangsung.

Sementara papan nama jalan peringatan itu, nantinya akan dilelang untuk menggalang dana bagi badan amal setempat.

Dalam sebuah amandemen tambahan, dewan meminta Walikota Olivia Chow untuk menetapkan tanggal 22 dan 23 Agustus, sebagai 'BTS Weekend' di Toronto.

Walikota juga mengajak ARMY untuk mengenakan pakaian berwarna ungu, guna merayakan kedatangan BTS.

Namun, agar rambu jalan sementara tersebut dapat dipasang, pihak kota harus mendapatkan izin dari Big Hit Music untuk menggunakan kekayaan intelektual BTS paling lambat hari Kamis, sebagaimana disyaratkan oleh amandemen terpisah terhadap mosi yang telah disetujui.

Penamaan tambahan sementara untuk jalan tersebut, akan bertepatan dengan Festival Panen Korea di Mel Lastman Square, North York yaitu festival budaya Korea terbesar di Kanada yang dijadwalkan berlangsung pada akhir pekan yang sama.