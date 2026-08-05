Hanbin TEMPEST Resmi Debut Solo, Siap Rilis Single Perdana 'No Fear'

JawaPos.com – Hanbin membuka lembaran baru dalam perjalanan kariernya sebagai solois.

Menurut dispatch, YH Entertainment mengumumkan bahwa member TEMPEST tersebut akan resmi debut sebagai artis solo dengan merilis digital single perdana bertajuk "No Fear" pada 24 Agustus.

Sebelum pengumuman, TEMPEST telah lebih dulu membangun antusiasme penggemar melalui media sosial.

Pada 1 Agustus, grup itu mengunggah video teaser berlapis yang menampilkan slogan "No Fear, No Limit, Just Hanbin". Dalam video tersebut, tulisan "No Fear" terus bertumpuk hingga membentuk logo baru yang menjadi identitas proyek solo Hanbin.

Debut ini menjadi tonggak penting bagi Hanbin karena ia merupakan anggota pertama TEMPEST yang memulai karier solo setelah empat tahun sejak grup tersebut debut.

Selama ini, Hanbin dikenal sebagai main dancer TEMPEST dengan kemampuan menari yang detail, energi panggung yang kuat, serta performa yang konsisten memikat penggemar di berbagai negara.

Hanbin juga terus memperluas kiprahnya di panggung internasional. Baru-baru ini ia tampil dalam acara 2026 LCK Team Roadshow Kiwoom DRX Homefront yang digelar di Vietnam Exhibition Center (VEC), Hanoi, memperlihatkan popularitasnya yang terus berkembang di pasar global, khususnya Asia Tenggara.

Menjelang perilisan "No Fear", YH Entertainment memastikan akan merilis berbagai konten teaser secara bertahap untuk memperkenalkan konsep debut solo Hanbin.

Strategi tersebut diharapkan semakin meningkatkan rasa penasaran penggemar terhadap warna musik dan penampilan baru yang akan ia hadirkan sebagai solois.