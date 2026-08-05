Akankah Jeon Hye Jin dan Joo Hyun Young Bekerjasama dalam Drama Sunny Baseball Club?

Jeon Hye Jin dan Joo Hyun Young. Sumber foto: Pinkvilla
JawaPos.com – Aktris Korea Jeon Hye Jin kini siap menunjukkan aktingnya dalam drama berjudul Sunny Baseball Club bersama Joo Hyun Young.
Dikutip dari Pinkvilla, Rabu (5/8), kabarnya mereka sedang mempertimbangkan proyek tersebut, meskipun belum ada konfirmasi resmi.
Tak lama, agensi Jeon Hye Jin, HODU&U Entertainment, menyatakan, “Aktris kami telah menerima tawaran untuk membintangi drama baru Sunny Baseball Club dan saat ini sedang mempertimbangkannya.”
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Menarik perhatian penggemar, Joo Hyun Young mempertimbangkan bergabung dalam drama tersebut, meskipun agensinya belum menanggapi laporan casting.
Rencananya Sunny Baseball Club, mengisahkan kehidupan para pria yang sudah menikah saat mereka menghadapi tantangan berpartisipasi dalam liga bisbol amatir.
Kemudian Oh Jung Se juga dilaporkan sedang dalam pembicaraan untuk memainkan peran utama, sementara Jeon Hye Jin telah ditawari peran sebagai istrinya.
Di sisi lain, Joo Hyun Young dilaporkan sedang dipertimbangkan untuk peran Joo Ah, seorang pengantin baru yang baru menikah selama enam bulan.
Proyek ini menandai karya terbaru dari sutradara Min Jin Ki, yang terkenal dengan serial New Recruit dan Salon de Holmes.
Skenario ditulis oleh Yoon Ki Young, yang sebelumnya berkolaborasi dengan sutradara di New Recruit 3 dan New Recruit 4.
Rencananya, drama ini dilaporkan dijadwalkan tayang perdana pada tahun 2027 sebagai serial original TVING, tungguin ya.
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