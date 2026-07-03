Akankah Jeon Hye Jin dan Joo Hyun Young Membintangi Drama Sunny Baseball Club?

Jeon Hye Jin dan Joo Hyun Young. (Pinkvilla)
JawaPos.com - Jadi tontonan menarik, aktris Korea Jeon Hye Jin dan Joo Hyun Young kemungkinan akan bermain dalam satu drama Sunny Baseball Club.
Dilansir dari Pinkvilla, Jum’at (3/7), agensi Jeon Hye Jin, HODU&U Entertainment, mengungkap, “Drama baru Sunny Baseball Club saat ini sedang dibicarakan, dan kemungkinan akan diambil.”
Terungkap bahwa Joo Hyun Young sedang dalam pembicaraan untuk bergabung dalam drama tersebut, meskipun agensinya belum menanggapi laporan casting tersebut.
Drama Sunny Baseball Club nantinya menceritakan kehidupan para pria yang sudah menikah saat mereka menghadapi tantangan berpartisipasi dalam liga bisbol amatir.
Oh Jung Se juga dilaporkan sedang dalam pembicaraan untuk memainkan peran utama, sementara Jeon Hye Jin telah ditawari peran sebagai istrinya.
Selain itu, Joo Hyun Young kabarnya akan memerankan Joo Ah, seorang pengantin baru yang baru menikah selama enam bulan.
Menariknya, drama ini disutradarai Min Jin Ki, yang terkenal dengan serial New Recruit dan Salon de Holmes.
Kemudian skenario ditulis oleh Yoon Ki Young, yang sebelumnya berkolaborasi dengan sutradara di New Recruit 3 dan New Recruit 4.
Jeon Hye Jin saat ini membintangi drama komedi balas dendam fantasi tempat kerja The Warden, yang dibuat oleh Kim Soon Ok
Drama ini dilaporkan dijadwalkan tayang perdana pada tahun 2027 sebagai serial original TVING, tungguin ya.
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