Lee Min Jung Ungkap Perjuangannya dalam Drama OK, Let’s Get Divorced

Lee Min Jung. /Soompi
JawaPos.com – Tayang perdana pada 19 Agustus pukul 23.00 KST, aktris Korea Lee Min Jung membicarakan drama OK, Let’s Get Divorced.
Dikutip dari Soompi, Selasa (4/8), drama ini mengisahkan perjalanan perceraian realistis dari pasangan suami istri yang menjalankan toko gaun pengantin.
Menariknya, hal ini dilakukan saat mereka memutuskan untuk mengakhiri pernikahan yang melelahkan.
Lee Min Jung berperan sebagai Baek Mi Young, CEO sebuah toko gaun pengantin, di balik kehidupan pernikahan Baek Mi Young yang tampak sempurna, terdapat bayangan tersembunyi.
Lee Min Jung berbagi alasannya membintangi drama ini, “Saya tertarik pada kisah realistis tentang orang-orang yang mencari jati diri mereka dan apa arti cinta sejati.”
Ia mempersiapkan peran tersebut, mulai mempelajari gaun pengantin, dan mengambil inspirasi dari pengalaman orang-orang yang pernah bekerja sebagai CEO perusahaan gaun pengantin.
Banyak mengeksplorasi latar belakang Baek Mi Young dan Ji Won Ho, saya menulis secara ekstensif tentang masa lalu mereka seolah-olah saya sedang menulis buku harian.
Berbicara tentang lawan mainnya, Kim Ji Suk, ia berkomentar, “Chemistry kami sangat bagus, saya pikir Kim Ji Suk akan sangat cocok untuk peran Ji Won Ho.”
“Tetapi saya rasa ia akhirnya membawa lebih banyak sisi pada karakter tersebut daripada yang saya harapkan,” ungkapnya
Sang aktris mulai dikenal setelah berakting di Boys Over Flowers (2009), dan mendapatkan peran utama pertamanya dalam drama keluarga Smile, You (2009).
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