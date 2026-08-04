Merchandise BTS Raup Rp4,3 Miliar di Lelang Amal Piala Dunia FIFA 2026

JawaPos.com - BTS membuktikan pengaruh mereka tidak hanya terasa di industri musik, tetapi juga dalam aksi kemanusiaan.
Melalui lelang amal yang digelar organisasi nirlaba Global Citizen bersama rumah lelang Christie's untuk Piala Dunia FIFA 2026 Amerika Utara, merchandise milik ketujuh anggota BTS sukses menarik perhatian kolektor dari berbagai negara dan menghasilkan dana fantastis.
Dikutip dari dispatch, BTS menyumbangkan tujuh barang ikonik yang pernah dikenakan para anggotanya. Koleksi tersebut meliputi sepatu bot RM, ikat pinggang Jin, celana Suga, sarung tangan J-Hope, syal V, kaus Jimin, hingga jaket Jungkook.
Seluruh item tersebut menjadi incaran para penggemar maupun kolektor karena memiliki nilai historis yang tinggi.
Kaos milik Jimin menjadi bintang utama. Busana yang dikenakan saat penampilan spesial di jeda final Piala Dunia FIFA 2026 itu laku dengan harga 110.000 dolar AS atau sekitar Rp1,8 miliar.
Nilai tersebut menyamai rekor penjualan bola resmi final Piala Dunia zona Amerika Utara antara Spanyol dan Argentina.
Sementara itu, syal V dan jaket Jungkook masing-masing terjual 46.200 dolar AS, disusul celana Suga seharga 33.000 dolar AS.
Sarung tangan J-Hope berhasil dilepas dengan harga 28.600 dolar AS, sepatu bot RM mencapai 19.800 dolar AS, dan ikat pinggang denim Jin terjual 16.500 dolar AS.
Secara keseluruhan, merchandise BTS mengumpulkan dana sebesar 300.300 dolar AS atau sekitar Rp4,3 miliar, setara dengan 46 persen dari total hasil lelang yang mencapai 652.630 dolar AS.
Seluruh dana yang terkumpul akan disalurkan kepada FIFA Global Citizenship Education Fund untuk mendukung akses pendidikan dan kesempatan bermain sepak bola bagi anak-anak kurang mampu di lebih dari 200 negara.
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