Berawal dari Single's Inferno 3, Lee Gwan Hee dan Yu Si Eun Umumkan Hubungan Asmara

JawaPos.com – Alumni Single's Inferno 3. Lee Gwan Hee dan Yu Si Eun resmi mengumumkan bahwa mereka tengah menjalin hubungan asmara.

Pengakuan tersebut disampaikan langsung oleh keduanya pada 29 Juli melalui unggahan di Instagram, setelah sebelumnya media Korea melaporkan kabar kedekatan mereka.

Menurut laporan soompi, Lee Gwan Hee dan Yu Si Eun mulai berpacaran pada Desember tahun lalu.

Setelah proses syuting Single's Inferno 3 berakhir, keduanya tetap menjaga komunikasi dan perlahan membangun hubungan yang lebih dekat.

Seiring waktu, rasa saling percaya dan perhatian di antara mereka semakin tumbuh hingga akhirnya memutuskan menjadi pasangan.

Lee Gwan Hee dan Yu Si Eun disebut tidak terlalu memikirkan perhatian media. Sebaliknya, mereka memilih menikmati hubungan dengan tenang sambil saling mendukung satu sama lain.

Orang-orang terdekat juga dikabarkan memberikan dukungan hangat terhadap kisah cinta keduanya.

Dalam pernyataan bersama yang diunggah di media sosial, Lee Gwan Hee dan Yu Si Eun mengungkapkan rasa terima kasih kepada para penggemar atas perhatian yang selama ini mereka terima.

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Mereka menjelaskan bahwa selama ini telah meluangkan waktu untuk saling mengenal lebih dalam sebelum akhirnya memutuskan membagikan kabar tersebut kepada publik.