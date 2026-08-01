Diduga Sedang Menjalin Hubungan, Intip Kabar Terbaru Lee Gwan Hee dan Yu Si Eun Pemeran Single’s Inferno 3

JawaPos.com – Lee Gwan Hee dan Yu Si Eun, pemeran acara dating Korea Single’s Inferno 3, dikabarkan sedang menjalin hubungan

Dilansir dari Soompi, Sabtu (1/8), acara ini pun sempat mendapat rating saat penayangannya karena disukai penggemarnya.

Tepatnya pada 29 Juli, sebuah media melaporkan bahwa Lee Gwan Hee dan Yu Si Eun mulai berpacaran di Desember tahun lalu dan telah membangun hubungan mereka sejak saat itu.

Kemudian keduanya tetap berhubungan setelah syuting selesai, menjaga agar hubungannya tetap aman dan damai.

Mereka terus menghabiskan waktu bersama, kepercayaan dan kasih sayang satu sama lain semakin dalam, akhirnya menjadi pasangan.

Keduanya tak khawatir tentang perhatian publik, diam-diam saling peduli dan mengembangkan hubungan mereka dengan dukungan hangat dari orang-orang di sekitar.

Setelah laporan tersebut, keduanya secara pribadi membagikan berita tentang hubungan mereka melalui akun Instagram pada hari yang sama.

Keduanya juga mengungkapkan apresiasi dan perasaan tulus mereka kepada penggemar dengan foto mereka bersama.

“Halo, ini Lee Gwan Hee dan Yu Si Eun, kami ingin berbagi kabar gembira, dengan antusiasme yang ditunjukkan banyak orang, kami saling mengenal,” ungkapnya.