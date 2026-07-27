Disney+ Umumkan Serial Percy Jackson Season 3 Resmi Rilis November 2026 yang Diadaptasi dari Novel 'The Titan’s Curse'

Percy Jackson season 3 (Instagram @percyseries)
JawaPos.com - Disney+ resmi menetapkan 20 November sebagai tanggal penayangan perdana serial “Percy Jackson and the Olympians” musim ketiga.
Dilansir dari laman Variety pada Minggu (26/7), Musim terbaru ini mengadaptasi novel ketiga karya Rick Riordan berjudul “The Titan’s Curse” dan melanjutkan petualangan Percy Jackson bersama para demigod di Camp Half-Blood.
Pengumuman ini disampaikan bersamaan dengan penayangan cuplikan perdana serial pada ajang San Diego Comic-Con.
Pemeran utama Walker Scobell menegaskan bahwa musim ketiga akan menjadi adaptasi yang paling setia terhadap novel dibandingkan musim-musim sebelumnya.
Ia menyebut tim produksi berupaya mempertahankan alur cerita dan elemen penting dari “The Titan’s Curse” agar sesuai dengan karya asli Rick Riordan.
Pernyataan tersebut disambut antusias oleh para penggemar yang telah lama menantikan adaptasi novel tersebut.
Pada musim ketiga, Percy Jackson, Grover Underwood, dan rekan-rekannya akan menjalankan misi untuk menyelamatkan Annabeth Chase serta dewi Artemis dari Titan Atlas.
Selain kembalinya sejumlah karakter utama, musim ini juga menghadirkan beberapa tokoh baru, termasuk Nico di Angelo, Bianca di Angelo, Zoë Nightshade, Apollo, Aphrodite, dan Hera.
Kehadiran para karakter tersebut akan memperluas dunia mitologi Yunani yang menjadi inti cerita serial ini.
Musim kedua sebelumnya mengadaptasi novel “The Sea of Monsters” dan ditutup dengan kemunculan Thalia Grace yang akan memegang peran penting pada musim ketiga. Serial ini kembali diproduksi oleh Rick Riordan bersama Jonathan E. Steinberg sebagai kreator dan produser eksekutif.
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