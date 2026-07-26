Kwon Eun Bi Nyanyikan OST Perdana Drama Love Is Coming, Dirilis Bersamaan dengan Episode Perdana

JawaPos.com – Kwon Eun Bi kembali memanjakan penggemar melalui musik terbarunya.

Dilansir dari allkpop, mantan anggota IZ*ONE tersebut dipercaya menjadi penyanyi pertama dalam jajaran original soundtrack drama Love Is Coming, dengan membawakan lagu tema utama yang akan mengiringi perjalanan emosional cerita.

Lagu berjudul "As Much as the Love Scattered in the World" dirilis di berbagai platform musik digital pada 25 Juli, bertepatan dengan penayangan episode perdana Love Is Coming.

Kehadirannya sebagai OST Part 1 sekaligus menjadi lagu pembuka yang memperkuat nuansa romantis dan hangat dalam drama tersebut.

Menariknya, lagu ini bukanlah karya baru. "As Much as the Love Scattered in the World" merupakan lagu legendaris yang pertama kali dipopulerkan oleh Lee Seung Hwan melalui album keduanya pada 1991.

Diciptakan oleh Oh Tae Ho, lagu tersebut telah lama dikenang berkat lirik yang puitis dan melodi yang menyentuh hati.

Kini, Kwon Eun Bi menghadirkannya kembali dengan interpretasi vokal yang lebih segar namun tetap mempertahankan emosi dari versi aslinya.

Yogurt Studio mengungkapkan bahwa mereka memilih Kwon Eun Bi karena warna vokalnya dinilai mampu memperkuat emosi cerita sekaligus memberikan kedalaman pada setiap adegan.

Suara khas penyanyi tersebut diharapkan dapat membuat penonton semakin larut dalam kisah yang disajikan Love Is Coming.