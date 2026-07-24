Film The Man Who Lives with the King Menang di Pengadilan, Tuduhan Pelanggaran Hak Cipta Ditolak

park jihoon (x @hallyuforums)
JawaPos.com – Pengadilan menolak permohonan larangan penayangan film The Man Who Lives with the King yang diajukan keluarga mendiang Um Heung-do.
Putusan yang dibacakan oleh Divisi Perdata ke-21 pada 23 Juli itu sekaligus membuka jalan bagi rumah produksi untuk melanjutkan distribusi film di berbagai platform, termasuk penerbangan, kapal, serta pasar internasional.
Dilansir dari Dispatch, majelis hakim menyatakan tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa film tersebut diproduksi berdasarkan skenario yang diajukan pihak penggugat.
Meski mengakui adanya beberapa kemiripan pada tema dan latar cerita, pengadilan menilai unsur-unsur tersebut tidak menyentuh karakteristik kreatif yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta.
Hakim menegaskan bahwa kesamaan yang ditemukan hanya sebatas tipe karakter dan alur cerita yang bersifat umum.
Menurut pengadilan, bentuk ekspresi kreatif yang menjadi objek perlindungan hak cipta tidak menunjukkan tingkat kemiripan yang dapat dijadikan dasar untuk menghentikan penayangan film.
Selain itu, pengadilan menolak permintaan tindakan sementara karena menilai penghentian distribusi sebelum perkara pokok diputus justru berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi rumah produksi maupun berbagai pihak yang terlibat dalam proyek film tersebut.
Dalam sidang yang digelar pada Mei lalu, keluarga mendiang Um Heung-do berpendapat bahwa sejumlah adegan memiliki kesamaan dengan naskah asli, termasuk misi rahasia Eom Heung-do atas perintah Raja Danjong, keberadaan organisasi Geomgye, hingga adegan pelarian dari penjara.
Namun, pihak produksi membantah tuduhan tersebut dengan menyatakan bahwa unsur-unsur itu merupakan bagian dari fakta sejarah atau motif yang lazim digunakan dalam drama sejarah, sementara alur, tema, dan hubungan antarkarakter kedua karya dinilai sangat berbeda.
Dirilis pada 4 Februari, The Man Who Lives with the King mengangkat kisah Raja Danjong yang hidup dalam pengasingan bersama pengikut setianya, Eom Heung-do.
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