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Leni Setya Wati
Senin, 20 Juli 2026 | 18.49 WIB

Park Eun Bin dan Seulgi Bagikan Kenangan Nakal Saat Sekolah

park eun bin (x @koreanupdates)

 

 
JawaPos.com – Park Eun Bin dan Seulgi Red Velvet membuat penggemar tersenyum lewat obrolan santai di YouTube "Hae Sulgi".
 
Dirilis dari The Chosun, video berjudul "I Fell for Her at First Sight… I Went on a Date with Eun-bin, the Sister I Successfully Crushed on" yang dirilis pada 17 Juli, keduanya berbagi cerita ringan tentang masa kecil hingga pengalaman paling "nakal" yang pernah mereka lakukan saat masih bersekolah.
 
Park Eun Bin mengungkap bahwa dirinya memulai karier di dunia hiburan sejak usia lima tahun. Pengakuan tersebut membuat Seulgi kagum, sebelum akhirnya bertanya tentang tindakan paling berani atau bentuk "pemberontakan" yang pernah dilakukan sang aktris semasa muda.
 
Park Eun Bin mengaku kesulitan menemukan pengalaman yang benar-benar bisa disebut sebagai pemberontakan. Ia lalu mengingat satu momen ketika masih kecil, yakni pergi sendirian ke ruang karaoke.
 
Jawaban sederhana tersebut langsung mengundang tawa karena dianggap terlalu polos untuk disebut tindakan membangkang.
 
Seulgi pun ikut mengenang masa SMA ketika suatu hari ia dan teman-temannya yang terlambat masuk sekolah sedang menikmati jajanan kaki lima.
 
Secara spontan mereka memutuskan membolos dan pergi ke taman hiburan. Seulgi bahkan mengaku kedua orang tuanya kemungkinan besar tidak pernah mengetahui kejadian tersebut.
Mendengar cerita itu, Park Eun Bin kemudian teringat pengalaman serupa.
 
Ia mengaku pernah diam-diam pergi menonton film bersama sahabatnya saat jam belajar mandiri di sekolah.
 
Menurutnya, ada sensasi menyenangkan karena melakukan sesuatu di luar aturan. Meski demikian, kisah keduanya justru menuai komentar lucu dari netizen.
 
Banyak yang menyebut Park Eun Bin dan Seulgi terlalu baik hati hingga "pemberontakan" mereka terasa sangat ringan, bahkan ada yang bercanda bahwa jika semua orang seperti mereka, dunia mungkin tidak membutuhkan banyak aturan.
 
 
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Editor: Novia Tri Astuti
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