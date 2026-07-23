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Leni Setya Wati
Kamis, 23 Juli 2026 | 19.49 WIB

Choo Young Woo Nyanyikan OST Your Name hingga Masak Makanan Jepang di Fan Meeting Tokyo

choo young woo (x @chooyoungwoo_jp)
choo young woo (x @chooyoungwoo_jp
 
JawaPos.com - Choo Young Woo sukses menggelar fan meeting solo bertajuk "2026 CHOO YOUNG WOO FANMEETING ‘CHOO-prise!’ in JAPAN" di Line Cube Shibuya, Tokyo, pada 20 Juli.
 
Acara yang berlangsung dalam dua sesi itu menjadi penutup rangkaian fan meeting solonya di Jepang, setelah sebelumnya menyapa penggemar di Osaka dan Saitama.
 
Menurut laporan The Chosun, Choo Young Woo menciptakan kenangan musim panas yang tak terlupakan bersama para penggemarnya di Jepang.
 
Ia membuka suasana dengan membawakan lagu "Sparkle", soundtrack populer dari film animasi Your Name, yang langsung disambut meriah oleh para penonton.
 
Tak hanya bernyanyi, Choo Young Woo juga meluangkan waktu untuk berbagi cerita mengenai aktivitas terbarunya.
 
Ia mengungkapkan bahwa saat ini tengah menjalani proses syuting drama baru, sekaligus berbincang santai dengan para penggemar melalui berbagai sesi interaktif yang membuat suasana terasa semakin akrab.
 
Acara semakin seru lewat beragam permainan, mulai dari rhythm game, tantangan menggambar, hingga misi-misi seru yang melibatkan penonton.
 
Salah satu momen paling menarik adalah ketika Choo Young Woo mencoba membuat makanan khas Jepang sebagai bentuk apresiasi kepada para penggemar lokal, yang disambut tawa dan sorakan hangat dari seluruh arena.
 
Suasana emosional pun terasa saat ia membawakan sejumlah lagu favorit penggemar, termasuk "If Time Could Stop" serta "Heroine" milik band Jepang back number.
 
Penampilan tersebut menunjukkan keseriusan Choo Young Woo dalam mempersiapkan acara agar terasa spesial bagi para penggemarnya di Jepang.
 
Setelah sukses menyelesaikan fan meeting ini, Choo Young Woo akan kembali menyapa penonton melalui drama terbaru ENA berjudul Love Expert.
 
Di saat yang sama, ia juga masih menjalani proses syuting drama Long Vacation, menandai kesibukannya yang terus berlanjut sepanjang tahun ini.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
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