IRION Tampil Perdana di Show! Champion, Bawakan Lagu Debut 'MEMORIA'

JawaPos.com – Girl group IRION, dari drama Beloved Debut, diharapkan mencuri perhatian lewat penampilan perdana mereka di program musik.

Grup tersebut dijadwalkan tampil dalam Show! Champion yang tayang pada 22 Juli, sekaligus membawakan lagu debut mereka "MEMORIA" untuk pertama kalinya di televisi.

Dilansir dari The Chosun, IRION merupakan grup yang dibentuk melalui drama produksi MBC Plus Beloved Debut. Sebelum debut di acara musik, mereka lebih dulu menggelar promosi offline kejutan di COEX Megastage pada 19 Juli.

Penampilan tersebut langsung menarik perhatian penggemar K-pop berkat visual para anggota dan koreografi sinkron yang dinilai jauh melampaui standar grup pendatang baru.

IRION juga menjadi contoh unik dari proyek linked IP, yakni konsep yang menghubungkan dunia fiksi dalam drama dengan aktivitas nyata di industri musik.

Melalui pendekatan ini, kisah dalam Beloved Debut tidak berhenti di layar kaca, tetapi berlanjut ke panggung sebagai grup idola sungguhan, menciptakan pengalaman yang lebih imersif bagi para penggemar.

Konsep tersebut mendapat sorotan setelah Beloved Debut meraih posisi pertama di platform OTT Jepang Lemino.

Kesuksesan drama itu kini diharapkan dapat berlanjut melalui aktivitas IRION di industri K-pop, sehingga menjadi salah satu eksperimen kolaborasi drama dan musik yang paling menarik tahun ini.

"MEMORIA" menghadirkan nuansa yang terinspirasi dari lagu pembuka anime magical girl klasik, dipadukan dengan sentuhan musik metal yang kuat dan melodi emosional.