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Leni Setya Wati
Rabu, 22 Juli 2026 | 03.04 WIB

'Bo-gum Magical 2' Umumkan Go Kyung Pyo sebagai Member Baru, Tayang November

go kyung pyo (pinterest) - Image

go kyung pyo (pinterest)

JawaPos.com - tvN menghadirkan kembali variety show "Bo-gum Magical 2". Setelah sukses mencuri perhatian lewat musim pertamanya, program ini akan kembali dengan kisah yang lebih beragam sekaligus menghadirkan wajah baru, yakni aktor Go Kyung Pyo.

Di episode pertama menghadirkan Park Bo Gum, Lee Sang Yi, dan Kwak Dong Yeon sebagai pengelola salon rambut di sebuah desa kecil di Muju.

Tak hanya membantu merapikan penampilan para warga, ketiganya juga berbagi cerita hangat yang menghadirkan tawa dan momen penuh makna bagi para penonton.

Dilansir dari The Chosun, episode kedua menghadirkan Go Kyung Pyo yang diharapkan membawa dinamika baru bagi tim.

Aktor yang dikenal lewat kemampuan akting dan selera humornya itu diprediksi akan memperlihatkan chemistry segar bersama para anggota lama, sekaligus menghadirkan kisah-kisah yang lebih menarik.

Go Kyung Pyo juga tengah tampil dalam program varietas "Playground Coaster" di MBC. 

Dalam acara tersebut, ia menunjukkan kepribadian yang ceria dan mudah bergaul lewat kecintaannya pada taman hiburan serta berbagai reaksi spontan yang menghibur penonton.

Jika di "Playground Coaster" ia dikenal sebagai anggota termuda, di "Bo-gum Magical 2" Go Kyung Pyo justru akan mengambil peran sebagai anggota paling senior.

Perubahan posisi ini membuat banyak penggemar penasaran dengan sisi baru yang akan ia tampilkan dalam program tersebut.

"Bo-gum Magical 2" dijadwalkan tayang perdana pada November di tvN. Dengan anggota lama yang telah membangun chemistry kuat dan kehadiran Go Kyung Pyo sebagai wajah baru, musim kedua ini akan kembali menghadirkan hiburan hangat sekaligus momen penyembuhan yang menjadi ciri khas acara tersebut.

Editor: Hanny Suwindari
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