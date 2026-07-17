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Leni Setya Wati
Sabtu, 18 Juli 2026 | 02.35 WIB

3 Alasan A Shop for Killers 2 Wajib Ditonton, Lee Dong Wook Kembali dari Balik Kematian

Lee Dong Wook, Kim Hye Joon (x @soompi)

 

 
JawaPos.com – A Shop for Killers 2 semakin meningkatkan ekspektasi penggemar dengan membagikan tiga poin utama yang akan menjadi daya tarik musim terbaru.
 
Dikutip dari soompi, drama aksi yang diadaptasi dari novel karya Kang Ji Young ini siap menghadirkan konflik lebih besar, aksi lebih intens, dan misteri yang akhirnya terungkap.
 
Poin pertama yang paling dinantikan adalah kisah Jeong Jin Man (Lee Dong Wook), yang ternyata berhasil memalsukan kematiannya di akhir musim pertama.
 
Kali ini, Jin Man menjalankan misi berbahaya untuk mencuri informasi rahasia organisasi Babylon demi melindungi keponakannya, Jeong Ji An (Kim Hye Joon).
 
Penonton juga akan mengetahui aktivitasnya selama menghilang sekaligus menyaksikan reuni penuh ketegangan dengan rival lamanya, Bale (Jo Han Sun).
 
Poin kedua tertuju pada keputusan Jeong Ji An yang ingin meninggalkan dunia para pembunuh.
 
Setelah mempertaruhkan nyawanya di musim pertama, Ji An bertekad menjalani kehidupan normal.
 
Namun, harapan itu kembali hancur ketika organisasi Babylon memburunya tanpa henti, memaksanya sekali lagi bertarung demi bertahan hidup dan menghadapi takdir yang ingin ia tinggalkan.
 
Poin ketiga yang menjadi daya tarik utama adalah perang besar antara MurtheHelp dan Babylon.
 
Jeong Jin Man serta Jeong Ji An kini bersatu untuk melancarkan serangan balik terhadap organisasi kriminal yang telah memperluas pengaruhnya secara global.
 
Pertarungan sengit dipastikan menghadirkan ketegangan yang lebih tinggi dibanding musim sebelumnya.
 
Konflik semakin menarik dengan hadirnya karakter-karakter baru dari kubu Babylon, seperti Kusanagi (Jung Yun Ha), Q (Hyunri), dan J (Masaki Okada).
 
Masing-masing membawa kemampuan bertarung dan kepribadian yang berbeda, mulai dari duel jarak dekat, baku tembak, hingga aksi kejar-kejaran yang dikemas lebih spektakuler.
 
Dengan kembalinya Jeong Jin Man dari balik kematian, perkembangan karakter Jeong Ji An sebagai pemimpin baru pusat perbelanjaan rahasia, serta perang habis-habisan melawan Babylon, A Shop for Killers 2 diprediksi menghadirkan skala cerita dan aksi yang jauh lebih besar.
 
Drama ini pun siap memanjakan penggemar yang telah lama menantikan kelanjutan kisahnya.
 
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Editor: Novia Tri Astuti
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