Bae Na Ra dan Han Jae Ah Umumkan Rencana Menikah, Agensi Beri Konfirmasi  

JawaPos.com - Kabar bahagia dari aktor Bae Na Ra dan aktris Han Jae Ah yang tengah mempersiapkan pernikahan mereka setelah hubungan asmara yang diumumkan ke publik pada awal tahun ini semakin serius.
Menurut laporan dari soompi, pada 17 Juli YY Entertainment selaku agensi Bae Na Ra mengonfirmasi kabar yang sebelumnya beredar mengenai rencana pernikahan pasangan tersebut.
Meski demikian, pihak agensi menegaskan bahwa tanggal pasti pernikahan hingga kini masih belum ditentukan.
Sebelumnya, Bae Na Ra dan Han Jae Ah berencana menggelar pernikahan pada akhir tahun 2026 atau awal 2027.
Hubungan Bae Na Ra dan Han Jae Ah bermula dari proyek musikal yang mereka bintangi bersama. Keduanya tampil dalam sejumlah pertunjukan, seperti "Grease," "Housewarming Concert," dan "Rappaccini's Garden," yang menjadi awal kedekatan mereka.
Setelah menjalin hubungan secara terbuka sejak Januari lalu, pasangan ini kini bersiap melangkah ke jenjang yang lebih serius.
Meski detail upacara pernikahan masih dirahasiakan, kabar tersebut disambut hangat oleh para penggemar yang telah lama memberikan dukungan kepada keduanya.
Dengan konfirmasi resmi dari agensi, publik kini menantikan informasi lebih lanjut mengenai hari bahagia Bae Na Ra dan Han Jae Ah.
Banyak penggemar turut mengirimkan ucapan selamat dan berharap keduanya dapat membangun rumah tangga yang bahagia.
Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026
Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap 10.000 Pegawai Terindikasi Judol dan Masalah Absensi
Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell
Profil Valentin Barco! Pemain Argentina Ditempeleng Jude Bellingham Usai Inggris Tersingkir di Semifinal Piala Dunia 2026
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri