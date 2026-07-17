Bae Na Ra dan Han Jae Ah Umumkan Rencana Menikah, Agensi Beri Konfirmasi  

bae na ra dan han jae ah (x @soompi)

JawaPos.com - Kabar bahagia dari aktor Bae Na Ra dan aktris Han Jae Ah yang tengah mempersiapkan pernikahan mereka setelah hubungan asmara yang diumumkan ke publik pada awal tahun ini semakin serius.

Menurut laporan dari soompi, pada 17 Juli YY Entertainment selaku agensi Bae Na Ra mengonfirmasi kabar yang sebelumnya beredar mengenai rencana pernikahan pasangan tersebut.

Meski demikian, pihak agensi menegaskan bahwa tanggal pasti pernikahan hingga kini masih belum ditentukan.

Sebelumnya, Bae Na Ra dan Han Jae Ah berencana menggelar pernikahan pada akhir tahun 2026 atau awal 2027.

Hubungan Bae Na Ra dan Han Jae Ah bermula dari proyek musikal yang mereka bintangi bersama. Keduanya tampil dalam sejumlah pertunjukan, seperti "Grease," "Housewarming Concert," dan "Rappaccini's Garden," yang menjadi awal kedekatan mereka.

Setelah menjalin hubungan secara terbuka sejak Januari lalu, pasangan ini kini bersiap melangkah ke jenjang yang lebih serius.

Meski detail upacara pernikahan masih dirahasiakan, kabar tersebut disambut hangat oleh para penggemar yang telah lama memberikan dukungan kepada keduanya.

Dengan konfirmasi resmi dari agensi, publik kini menantikan informasi lebih lanjut mengenai hari bahagia Bae Na Ra dan Han Jae Ah.