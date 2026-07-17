Evil Dead Burn: Semakin Sadis, Tapi Semakin Dangkal Secara Emosional

JawaPos.com - Bagi pecinta film horor dengan elemen gore yang tumpah ruah di dalamnya, Evil Dead mungkin adalah salah satu franchise yang tidak pernah mengecewakan.

Dimulai dengan trilogi The Evil Dead besutan Sam Raimi, dilanjutkan dengan versi reboot berjudul Evil Dead (2013) dan Evil Dead Rise (2023), judul ini selalu berhasil membuat psikologis para penontonnya terganggu lewat adegan-adegan bersimbah darah yang kelewat sadis.

Melanjutkan dua prekuelnya, sutradara Sebastien Vanicek kini kembali meneror para penggemar film ini lewat rilisan teranyar berjudul Evil Dead Burn.

Masih mengusung tradisi yang sama dengan judul-judul pendahulunya, Sebastien Vanicek mengajak para penontonnya untuk kembali menyaksikan rangkaian siksaan di luar nalar yang dijamin membekas di kepala.

Evil Dead Burn berkisah tentang seorang perempuan bernama Alice (Souheila Yacoub) yang sedang berduka karena baru saja kehilangan suaminya, Will Price yang tewas dalam kecelakaan lalu lintas mengerikan.

Kematian tragis Will pun membuat Alice kembali bereuni dengan ayah serta ibu Will, Edgar Price dan Susan Price yang notabene tidak pernah menyukainya.

Alice berusaha memperbaiki hubungannya dengan Edgar dan Susan. Bersama adik Will, Joseph Price dan kekasihnya Thya, ia pun memutuskan ikut berkumpul ke kabin terpencil milik keluarga Price di tengah hutan, tanpa menyadari bahwa sesuatu yang jahat sedang mengintainya.

Sesuatu yang membunuh Will. Sesuatu yang diam-diam sudah siap membuat kabin keluarga Price berubah menjadi lautan darah.

Berdurasi selama kurang lebih 110 menit, Evil Dead Burn seolah tidak ada hentinya membuat penonton bernapas sejenak.