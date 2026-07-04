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Leni Setya Wati
Sabtu, 4 Juli 2026 | 21.42 WIB

Prekuel Legally Blonde, Elle, Siap Tayang! Intip Kisah Masa Remaja Elle Woods

Ilustrasi photo dari x @filmupdates
Ilustrasi photo dari x @filmupdate
 
JawaPos.com - Legally Blonde akhirnya tayang. Para penggemar bisa kembali mengikuti perjalanan karakter ikonik Elle Woods.
 
Serial prekuel berjudul Elle kini resmi tayang di Prime Video mulai 1 Juli 2026, menghadirkan kisah kehidupan Elle jauh sebelum ia menjadi mahasiswi hukum yang cerdas di Harvard.
 
Serial ini membawa penonton kembali ke tahun 1995, saat Elle Woods masih duduk di bangku SMA.
 
Berbeda dari sosok yang telah dikenal dalam film Legally Blonde, Elle akan mengungkap berbagai pengalaman yang membentuk kepribadian optimistis, percaya diri, dan pantang menyerah yang kelak menjadi ciri khasnya.
 
Peran Elle Woods muda dibawakan oleh Lexi Minetree. Sementara itu, Reese Witherspoon, pemeran asli Elle Woods dalam film Legally Blonde, terlibat sebagai produser eksekutif melalui rumah produksinya, Hello Sunshine.
 
Ia juga memberikan dukungan langsung kepada Minetree agar mampu menghidupkan karakter ikonik tersebut dengan tetap mempertahankan pesona yang dicintai para penggemar.
 
Selain Lexi Minetree, serial ini turut dibintangi June Diane Raphael sebagai Eva Woods, ibu Elle, Tom Everett Scott sebagai Wyatt Woods, serta Chandler Kinney, Gabrielle Policano, Jacob Moskovitz, dan Zac Looker.
 
Hubungan keluarga, persahabatan, hingga dinamika kehidupan remaja menjadi fokus utama cerita, sekaligus memperlihatkan bagaimana Elle mulai menemukan jati dirinya.
 
Tak hanya menawarkan nostalgia, Elle juga menampilkan nuansa fesyen era 1990-an yang penuh warna.
 
Tim produksi menghadirkan berbagai referensi gaya khas dekade tersebut, mulai dari busana serba merah muda, tata rambut, hingga riasan yang terinspirasi dari tren populer pada masanya.
 
Detail visual tersebut menjadi salah satu daya tarik utama serial ini bagi penggemar lama maupun penonton baru.
 
Kehadiran Elle memperluas semesta Legally Blonde dengan mengeksplorasi sisi kehidupan yang belum pernah ditampilkan sebelumnya.
 
Melalui kisah masa remaja Elle Woods, serial ini memperlihatkan bahwa kepercayaan diri, kebaikan hati, dan keberanian untuk menjadi diri sendiri telah menjadi bagian dari dirinya sejak lama.
 
Dengan delapan episode yang telah tersedia di Prime Video, Elle menjadi tontonan wajib bagi para penggemar Legally Blonde yang ingin mengetahui asal-usul perjalanan karakter ikonik tersebut.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
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