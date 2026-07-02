Remake "Mister" KARA, YOUNG POSSE Tawarkan Warna Musik yang Lebih Modern

JawaPos.com - YOUNG POSSE kembali membuktikan keberaniannya dalam bermusik. Girl group besutan DSP Media itu dipastikan akan menghadirkan remake dari lagu legendaris KARA, "Mister", sebagai bagian dari mixtape terbaru mereka, YOUNG TAPE, yang dijadwalkan rilis pada 13 Juli 2026.
Keputusan memilih "Mister" bukan tanpa alasan. Lagu yang dirilis KARA pada 2009 tersebut menjadi salah satu hit paling berpengaruh dalam sejarah K-pop dan dikenal luas berkat melodi adiktif serta koreografi "hip dance" yang sempat menjadi fenomena global.
Kini, YOUNG POSSE siap memperkenalkan kembali lagu tersebut dengan interpretasi yang lebih segar dan sesuai dengan warna musik mereka.
Alih-alih sekadar menghidupkan ulang lagu klasik, YOUNG POSSE berusaha menciptakan identitas baru melalui aransemen yang lebih modern.
Sentuhan hip-hop yang menjadi ciri khas grup dipadukan dengan energi khas generasi kelima K-pop, menciptakan versi "Mister" yang tetap menghormati karya orisinal sekaligus menawarkan pengalaman mendengarkan yang berbeda.
Comeback ini sekaligus melanjutkan konsep musikal yang selama ini diusung YOUNG POSSE. Grup yang beranggotakan Sunhye, Yeonjung, Jiana, Doeun, dan Jieun tersebut dikenal gemar mengolah referensi dari musik legendaris Korea menjadi karya yang relevan dengan selera pendengar masa kini.
Pendekatan itu sebelumnya berhasil mencuri perhatian publik melalui berbagai rilisan mereka yang memadukan unsur klasik dan modern secara harmonis.
Pengumuman remake "Mister" pun langsung mendapat antusiasme penggemar. Banyak yang penasaran bagaimana YOUNG POSSE akan mengemas ulang salah satu lagu paling ikonik milik KARA tanpa menghilangkan esensi yang membuatnya begitu dicintai selama bertahun-tahun.
Mixtape YOUNG TAPE diprediksi akan menjadi salah satu rilisan yang paling dinantikan pada Juli ini.
Selain menghadirkan remake "Mister", proyek tersebut juga diharapkan memperlihatkan perkembangan musikalitas YOUNG POSSE yang semakin matang sekaligus mempertegas identitas mereka sebagai grup yang berani keluar dari pakem.
Melalui proyek ini, YOUNG POSSE tidak hanya memberikan penghormatan kepada salah satu karya legendaris K-pop, tetapi juga membangun jembatan antara generasi lama dan generasi baru.
Dengan sentuhan kreatif yang menjadi ciri khas mereka, versi baru "Mister" berpotensi menghadirkan nostalgia sekaligus menciptakan kesan segar bagi pendengar di seluruh dunia.
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