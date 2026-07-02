Beomgyu TXT dan Takumi Kitamura Dipertemukan dalam Miracle Journey

JawaPos.com - Choi Beom Gyu atau Beomgyu TXT (TOMORROW X TOGETHER) dipastikan ambil bagian dalam program perjalanan lintas negara Miracle Journey, di mana ia akan berkolaborasi dengan aktor Jepang Takumi Kitamura dalam sebuah petualangan yang menjanjikan banyak momen hangat dan berkesan.
Kabar keikutsertaan Beomgyu langsung menarik perhatian para MOA. Pasalnya, program ini menjadi kesempatan langka bagi penggemar untuk melihat sisi alami sang idol di luar panggung, mulai dari interaksinya dengan budaya baru hingga chemistry yang dibangun bersama Takumi Kitamura sepanjang perjalanan.
Mengusung konsep perjalanan yang memadukan budaya, persahabatan, dan pengalaman hidup, Miracle Journey menghadirkan kisah-kisah autentik melalui aktivitas para pesertanya.
Alih-alih sekadar berwisata, program ini mengajak para bintang untuk menciptakan kenangan, berbagi cerita, dan menjalin hubungan yang tulus di setiap destinasi yang mereka kunjungi.
Beomgyu dikenal sebagai sosok yang humoris, hangat, dan mudah mencairkan suasana. Karakter inilah yang membuat banyak penggemar semakin penasaran dengan dinamika yang akan tercipta saat ia dipasangkan dengan Takumi Kitamura, aktor Jepang yang telah dikenal lewat berbagai film dan drama populer.
Perpaduan dua figur muda berbakat dari Korea Selatan dan Jepang ini diprediksi akan menjadi salah satu daya tarik utama acara.
Partisipasi dalam Miracle Journey juga menjadi bukti bahwa aktivitas solo Beomgyu semakin beragam.
Setelah memikat penggemar melalui penampilan panggung, musik, dan berbagai konten hiburan, kini ia kembali menunjukkan kemampuan beradaptasi di program yang mengedepankan komunikasi, spontanitas, dan interaksi yang natural.
Tak sedikit penggemar yang berharap program ini dapat memperlihatkan sisi Beomgyu yang jarang terlihat di depan publik.
Momen-momen sederhana, percakapan yang hangat, hingga pengalaman baru selama perjalanan diyakini akan memberikan warna berbeda dibandingkan aktivitasnya bersama TXT.
Dengan konsep yang menyatukan budaya dan persahabatan lintas negara, Miracle Journey menjadi panggung baru bagi Beomgyu untuk memperlihatkan pesonanya kepada penonton global.
Kehadirannya bersama Takumi Kitamura pun diprediksi akan menghadirkan banyak momen berkesan yang sayang untuk dilewatkan.
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