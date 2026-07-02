Yoon STAYC Siap Bersinar di Layar Kaca Lewat Drama Pendek Lovely Death

Ilustrasi photo dari x @staycfrance_fan

JawaPos.com - Yoon STAYC kini siap menunjukkan sisi baru dalam kariernya. Idol kelahiran 2004 itu resmi dipercaya menjadi pemeran utama drama pendek original Lovely Death, sebuah proyek yang menandai debutnya sebagai aktris utama.

Kabar tersebut diumumkan oleh High Up Entertainment, yang mengonfirmasi bahwa Yoon akan memerankan karakter Yeon, tokoh sentral dalam kisah Lovely Death.

Peran ini menjadi tantangan baru bagi sang idol karena mengharuskannya mengeksplorasi emosi yang lebih mendalam dan kompleks, jauh berbeda dari citranya yang ceria di atas panggung.

Lovely Death merupakan drama original yang diproduksi untuk platform Lezhin Snack.

Mengusung cerita romansa dengan sentuhan fantasi dan misteri, drama ini akan mengikuti perjalanan karakter Yeon yang terjebak dalam takdir tak terduga, menghadirkan kisah emosional yang dipenuhi pilihan hidup, cinta, dan pengorbanan.

Tak hanya menjadi langkah pertama Yoon sebagai pemeran utama, proyek ini juga mempertemukannya dengan tim produksi berpengalaman.

Drama tersebut digarap oleh sutradara Lee Won Seok, yang dikenal memiliki gaya penyutradaraan visual yang kuat dan mampu menghadirkan kisah dengan emosi yang mendalam.

Pengumuman casting Yoon langsung disambut antusias oleh para SWITH. Banyak penggemar mengaku tak sabar melihat bagaimana sang idol menghidupkan karakter Yeon, sekaligus menyaksikan transformasinya dari seorang performer di atas panggung menjadi aktris yang memimpin jalannya sebuah cerita.

Selama ini, Yoon dikenal memiliki ekspresi yang natural, kemampuan membangun chemistry, serta pesona yang kuat di depan kamera.

Karena itu, banyak pihak menilai bahwa Lovely Death bisa menjadi panggung yang tepat untuk menunjukkan potensi aktingnya kepada publik yang lebih luas.

Di tengah jadwal padat bersama STAYC, keputusan Yoon menerima proyek akting ini menjadi bukti keinginannya untuk terus berkembang sebagai entertainer multitalenta.

Dengan dukungan penggemar dan pengalaman baru yang akan dijalaninya, Lovely Death berpotensi menjadi awal yang menjanjikan bagi perjalanan Yoon di dunia seni peran.