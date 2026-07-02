Tinggalkan Agensi Lama, Son Sang Yeon Bergabung ke Billions Entertainment

Ilustrasi photo dari x @billions_ent

JawaPos.com - Son Sang Yeon resmi menemukan rumah barunya. Bintang yang namanya melejit lewat berbagai drama populer ini kini bergabung dengan Billions Entertainment, menandai dimulainya babak baru dalam perjalanan kariernya di industri hiburan Korea Selatan.

Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Billions Entertainment pada 1 Juli. Agensi mengungkapkan antusiasme mereka menyambut kehadiran Son Sang Yeon dan berkomitmen memberikan dukungan penuh agar sang aktor dapat terus berkembang serta memperluas kiprahnya di dunia akting.

"Son Sang Yeon adalah aktor dengan kemampuan akting yang kuat dan spektrum pesona yang luas. Kami akan mendukung penuh setiap langkahnya agar ia dapat menunjukkan potensi terbaiknya di berbagai proyek," ungkap pihak agensi dalam pernyataan resmi.

Bergabungnya Son Sang Yeon semakin memperkuat jajaran artis Billions Entertainment yang telah dihuni sederet nama besar, seperti Son Hyun Joo, Jo Bo Ah, Jung Sung Il, Heo Sung Tae, Kim Ha Neul, Lee Jun Young, hingga Jung Eun Ji.

Kehadiran aktor muda tersebut diyakini akan menambah warna baru bagi agensi yang dikenal menaungi banyak talenta papan atas.

Son Sang Yeon memulai debutnya sejak usia belia dan perlahan membangun reputasi sebagai salah satu aktor muda paling menjanjikan di Korea Selatan.

Namanya semakin dikenal publik internasional setelah tampil memikat dalam drama fenomenal All of Us Are Dead, yang membuka jalan bagi berbagai kesempatan baru dalam kariernya.

Sejak saat itu, ia terus memperlihatkan kemampuan akting yang semakin matang melalui sejumlah proyek, seperti Dr. Romantic 2, Our Beautiful Summer, That Guy Is the Black Dragon, hingga Splendid Days.

Setiap karakter yang diperankannya menunjukkan fleksibilitas dan kedalaman emosi yang menjadi ciri khas penampilannya di layar.

Tak hanya aktif di dunia drama, Son Sang Yeon juga bersiap menyapa penonton lewat film terbaru berjudul The Lover.

Film tersebut dijadwalkan melakukan pemutaran perdana dalam ajang Bucheon International Fantastic Film Festival ke-30, mempertegas langkahnya sebagai aktor yang terus bereksplorasi di berbagai genre.

Dengan bergabungnya ke Billions Entertainment, banyak penggemar menantikan proyek-proyek baru yang akan dibintangi Son Sang Yeon.