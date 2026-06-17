Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Sischa Widya Maharani
Rabu, 17 Juni 2026 | 16.15 WIB

Bahas Kemungkinan Untuk Bersatu Lagi, Kim Jae Joong Buka Suara Soal Reuni TVXQ 

Kim Jae Joong buka suara soal reuni TVXQ. (Instagram @jj_1986_jj)

 
JawaPos.com - Beberapa idol pada lakukan reuni, Kim Jae Joong akhirnya buka suara mengenai kemungkinan bersatunya member TVXQ.
 
Hal ini ia ungkapkan saat menjalani wawancara menjelang perilisan film horor Jepang-Korea terbarunya berjudul Shinsa: Whisper of Evil Spirits yang dijadwalkan tayang pada 17 Juni 2026.
 
Ketika ditanya tentang peluang TVXQ kembali tampil bersama, Jaejoong memilih menjawab dengan hati-hati. Ia menyebut topik tersebut terlalu sensitif untuk dibahas secara sembarangan.
 
"Ini bukan sesuatu yang bisa saya komentari dengan mudah. Ini bukan hanya tentang pendapat saya. Pendapat anggota lain juga penting dan setiap orang harus mempertimbangkan tidak hanya perasaan mereka sendiri tetapi juga keadaan dan lingkungan mereka," ujarnya mengutip dari Allkpop 
 
Menurut Jaejoong, keputusan untuk bersatu kembali tidak hanya bergantung pada satu pihak. Pendapat anggota lain, kondisi pribadi hingga lingkungan di sekitar mereka juga harus dipertimbangkan.
 
"Hanya karena anda menginginkan sesuatu bukan berarti hal itu bisa terjadi. Saya tidak yakin hal-hal seperti ini bisa diputuskan hanya berdasarkan perasaan," tambahnya.
 
Sang idol itu juga mengaku memahami keinginan para penggemar karena dirinya pernah berharap bisa melihat artis favoritnya bersatu kembali. 
 
Namun kini, ia menyadari bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab dan kehidupan masing-masing.
 
Untuk menjelaskan sudut pandangnya, Jaejoong membandingkan situasi tersebut dengan keluarganya sendiri. 
 
Sebagai anak bungsu dari 9 bersaudara, ia mengatakan tidak semua anggota keluarga selalu bisa hadir dalam setiap pertemuan.
 
Sekarang, Jae Joong kini aktif sebagai pendiri iNKODE Entertainment. Ia terlibat dalam proses pengembangan serta produksi grup idola baru.
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Reuni I.O.I Bikin Haru, Eks Trainee Produce 101 dan PRISTIN Ini Ungkap Kehidupannya sebagai Manajer Klinik - Image
Music & Movie

Reuni I.O.I Bikin Haru, Eks Trainee Produce 101 dan PRISTIN Ini Ungkap Kehidupannya sebagai Manajer Klinik

Minggu, 31 Mei 2026 | 20.48 WIB

Gong Yoo, Kim Go Eun, Lee Dong Wook, dan Yoo In Na akan reuni Spesial Ulang Tahun ke-10 Guardian: The Lonely and Great God - Image
Music & Movie

Gong Yoo, Kim Go Eun, Lee Dong Wook, dan Yoo In Na akan reuni Spesial Ulang Tahun ke-10 Guardian: The Lonely and Great God

Sabtu, 28 Maret 2026 | 14.38 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

3

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

4

7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?

5

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

8

Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?

9

Prediksi Skor Iran vs Selandia Baru di Piala Dunia 2026: Team Melli Diterpa Gejolak Geopolitik Tapi Punya Kans Menang

10

Prediksi Skor Arab Saudi vs Uruguay di Piala Dunia 2026: La Celeste Dijagokan Menang!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore