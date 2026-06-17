Bahas Kemungkinan Untuk Bersatu Lagi, Kim Jae Joong Buka Suara Soal Reuni TVXQ 

Kim Jae Joong buka suara soal reuni TVXQ. (Instagram @jj_1986_jj)

JawaPos.com - Beberapa idol pada lakukan reuni, Kim Jae Joong akhirnya buka suara mengenai kemungkinan bersatunya member TVXQ.

Hal ini ia ungkapkan saat menjalani wawancara menjelang perilisan film horor Jepang-Korea terbarunya berjudul Shinsa: Whisper of Evil Spirits yang dijadwalkan tayang pada 17 Juni 2026.

Ketika ditanya tentang peluang TVXQ kembali tampil bersama, Jaejoong memilih menjawab dengan hati-hati. Ia menyebut topik tersebut terlalu sensitif untuk dibahas secara sembarangan.

"Ini bukan sesuatu yang bisa saya komentari dengan mudah. Ini bukan hanya tentang pendapat saya. Pendapat anggota lain juga penting dan setiap orang harus mempertimbangkan tidak hanya perasaan mereka sendiri tetapi juga keadaan dan lingkungan mereka," ujarnya mengutip dari Allkpop

Menurut Jaejoong, keputusan untuk bersatu kembali tidak hanya bergantung pada satu pihak. Pendapat anggota lain, kondisi pribadi hingga lingkungan di sekitar mereka juga harus dipertimbangkan.

"Hanya karena anda menginginkan sesuatu bukan berarti hal itu bisa terjadi. Saya tidak yakin hal-hal seperti ini bisa diputuskan hanya berdasarkan perasaan," tambahnya.

Sang idol itu juga mengaku memahami keinginan para penggemar karena dirinya pernah berharap bisa melihat artis favoritnya bersatu kembali.

Namun kini, ia menyadari bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab dan kehidupan masing-masing.

Untuk menjelaskan sudut pandangnya, Jaejoong membandingkan situasi tersebut dengan keluarganya sendiri.

Sebagai anak bungsu dari 9 bersaudara, ia mengatakan tidak semua anggota keluarga selalu bisa hadir dalam setiap pertemuan.

Sekarang, Jae Joong kini aktif sebagai pendiri iNKODE Entertainment. Ia terlibat dalam proses pengembangan serta produksi grup idola baru.