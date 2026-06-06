Chapter Akhir Petualangan Cloud Strife cs: 'Final Fantasy VII Revelation' Diumumkan, Vincent dan Cid Akhirnya Playable!

JawaPos.com - Setelah menunggu kurang lebih 3 tahun, penggemar franchise RPG Final Fantasy akhirnya mendapatkan jawaban atas nasib perjalanan Cloud Strife dan kawan-kawan di trilogi remake Final Fantasy VII.

Square Enix resmi mengumumkan game ketiga tersebut dengan judul Final Fantasy VII Revelation. Game yang melanjutkan Final Fantasy VII Remake dan Final Fantasy VII Rebirth ini dijadwalkan meluncur pada musim semi 2027 untuk PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC, dan Nintendo Switch 2.

Bagi para penggemar fanatik, Revelation bukan sekadar sekuel dari Rebirth. Ini adalah babak terakhir dari konflik panjang antara Cloud Strife dan Sephiroth yang telah membentuk salah satu kisah paling ikonik dalam sejarah video game.

Melanjutkan Akhir Mengejutkan Rebirth Cerita Revelation akan melanjutkan langsung peristiwa setelah Rebirth, tepatnya setelah kematian tragis Aerith di tangan Sephiroth. Merujuk pada cerita di game orisinilnya yang rilis pada 1997 di konsol PlayStation, kematian Aerith membuat Planet berada di ambang kehancuran lantaran Sephiroth berhasil memanggil Meteor, magic terkuat yang mampu meluluhlantakkan dunia.

Ancaman mematikan ini akhirnya membangunkan para penjaga Planet berwujud monster raksasa yang dikenal sebagai Weapon. Nasib Planet pun kini berada seutuhnya di tangan Cloud untuk menghentikan Sephiroth.

Bagi yang pernah memainkan Final Fantasy VII original, fase ini merupakan bagian paling epik dari keseluruhan cerita. Inilah periode ketika ancaman Sephiroth mencapai puncaknya, berbagai misteri identitas Cloud mulai terungkap, dan para jagoan kita harus menghadapi kekuatan-kekuatan terbesar yang pernah diciptakan Planet.

Vincent Valentine dan Cid Highwind Akhirnya Playable Salah satu pengumuman yang paling disambut antusias adalah konfirmasi bahwa dua protagonis yang hanya jadi non-playable character di Rebirth, yakni Vincent Valentine dan Cid Highwind, kini resmi menjadi karakter yang bisa dimainkan penuh.

Vincent adalah seorang vampir yang dikenal sebagai mantan anggota Turks yang misterius dengan kemampuan transformasi mengerikan, sementara Cid adalah pilot keras kepala yang akhirnya menjadi kapten pesawat legendaris Highwind yang membawa Cloud dan kawan-kawan mengarungi dunia.

Kehadiran dua karakter ini berarti seluruh anggota utama party Final Fantasy VII akhirnya lengkap untuk pertama kalinya dalam trilogi remake.