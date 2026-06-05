Diwarnai Kritik Sosial, Slank Rilis Album Terbaru, Republik Fufufafa

JawaPos.com - Slank kembali merilis album terbaru mengusung tajuk Republik Fufufafa pada hari ini, Jumat (5/6). Album studio ke-26 dari grup musik yang bermarkas di jalan Potlot tersebut memuat 10 lagu di dalamnya.

Album Republik Fufufafa diwarnai kritikan sosial. Selain itu, ada juga lagu bertema cinta dan tentang anak muda untuk melengkapi album terbaru Slank.

"Tanggal 5 Juni ini dipilih tidak sembarangan. Hari ini bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, sesuai dengan tema besar yang diusung Slank di dalam album," kata Kaka selaku vokalis Slank dalam jumpa pers di bilangan Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Kaka dan Bimbim bercerita, proses rekaman album terbaru Slank dikerjakan selama sekitar satu bulan bertepatan dengan bulan suci Ramadhan pada tahun 2025.

"Lagu ini dikerjakan di bulan suci dan ada nilai spiritualnya," ujar Bimbim sambil tersenyum.

10 lagu dari album Republik Fufufafa ditulis berdua oleh Bimbim dan Kaka. Kaka menulis lagu ciptaannya di tahun 2021. Sementara Bimbim menulis lirik-lirik lagu yang ada di album terbaru Slank sepanjang tahun 2024.

"Ada lagu yang aku tulis untuk bokap, kalau untuk nyokap belum ada di album ini karena saat itu nyokap masih ada (belum meninggal,red)," papar Bimbim.

Lagu-lagu yang memuat kritik sosial Slank di album terbaru misalnya lagu berjudul Republik Fufufafa, Rusak Ancur, Jangan Rakus, dan PPN 12%.