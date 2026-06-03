Dibintangi Zendaya, Ini Penjelasan Akhir Serial Euphoria Musim 3

Zendaya (Pinkvilla)
JawaPos.com - Berjudul 'In God We Trust', episode final Musim 3 Euphoria yang berdurasi 90 menit mengejutkan banyak orang.
Dilansir dari Pinkvilla, Rabu (3/6), hal ini dikarenakan akhir dari episode final yang mengejutkan itu merenggut nyawa empat karakter utama.
Sepanjang serial ini, penampilan Zendaya yang memenangkan Emmy sebagai Rue Bennett menjadi jangkar emosional acara.
Musim 3 memperlihatkan Rue menavigasi dunia bawah narkoba sambil diam-diam bekerja sama sebagai informan untuk DEA.
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Sayangnya, masa lalunya mengejarnya dengan cara yang paling tragis, di tengah episode terakhir, gembong narkoba kejam Alamo memberikan Rue sebotol Percocet, tampaknya untuk membantu mengatasi lukanya.
Karena mempercayai orang yang salah, Rue meminum pil tersebut di apartemen Ali dan akhirnya overdosis saat tidur.
Ali menemukannya tak sadarkan diri keesokan paginya dan menghancurkan sebuah pil untuk menemukan bahwa pil tersebut dicampur dengan fentanyl dalam jumlah besar.
Kematian Rue mendorong seluruh akhir serial ini menuju kesedihan, iman, dan balas dendam saat Ali sedang dalam perjalanan untuk membalaskan dendam Rue.
Rue bukanlah satu-satunya korban dari musim terakhir Euphoria yang brutal, ada hubungan beracun tersebut merenggut tiga nama lainnya yaitu Nate Jacobs, Laurie, dan Alamo.
Setelah kematian Nate yang mengerikan, Cassie dan Maddy trauma, lalu kedua mantan sahabat itu membuat perjanjian untuk tinggal bersama dan merahasiakan kebenaran kelam kematian Nate dari dunia.
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