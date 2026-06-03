Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Rabu, 3 Juni 2026 | 14.08 WIB

Dibintangi Zendaya, Ini Penjelasan Akhir Serial Euphoria Musim 3

Zendaya (Pinkvilla) - Image

Zendaya (Pinkvilla)

JawaPos.com - Berjudul 'In God We Trust', episode final Musim 3 Euphoria yang berdurasi 90 menit mengejutkan banyak orang.

Dilansir dari Pinkvilla, Rabu (3/6), hal ini dikarenakan akhir dari episode final yang mengejutkan itu merenggut nyawa empat karakter utama.

Sepanjang serial ini, penampilan Zendaya yang memenangkan Emmy sebagai Rue Bennett menjadi jangkar emosional acara.

Musim 3 memperlihatkan Rue menavigasi dunia bawah narkoba sambil diam-diam bekerja sama sebagai informan untuk DEA.

Sayangnya, masa lalunya mengejarnya dengan cara yang paling tragis, di tengah episode terakhir, gembong narkoba kejam Alamo memberikan Rue sebotol Percocet, tampaknya untuk membantu mengatasi lukanya.

Karena mempercayai orang yang salah, Rue meminum pil tersebut di apartemen Ali dan akhirnya overdosis saat tidur.

Ali menemukannya tak sadarkan diri keesokan paginya dan menghancurkan sebuah pil untuk menemukan bahwa pil tersebut dicampur dengan fentanyl dalam jumlah besar.

Kematian Rue mendorong seluruh akhir serial ini menuju kesedihan, iman, dan balas dendam saat Ali sedang dalam perjalanan untuk membalaskan dendam Rue.

Rue bukanlah satu-satunya korban dari musim terakhir Euphoria yang brutal, ada hubungan beracun tersebut merenggut tiga nama lainnya yaitu Nate Jacobs, Laurie, dan Alamo.

Setelah kematian Nate yang mengerikan, Cassie dan Maddy trauma, lalu kedua mantan sahabat itu membuat perjanjian untuk tinggal bersama dan merahasiakan kebenaran kelam kematian Nate dari dunia.

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
Zendaya Diperkirakan Absen dari Met Gala 2026 usai Dipadati Serangkaian Proyek Besar - Image
Entertainment

Zendaya Diperkirakan Absen dari Met Gala 2026 usai Dipadati Serangkaian Proyek Besar

Minggu, 3 Mei 2026 | 06.56 WIB

Tak Terlalu Mengumbar, Zendaya Ungkap Alasan Mengapa Tidak Akan Mengkonfirmasi Rumor Pernikahan dengan Tom Holland - Image
Entertainment

Tak Terlalu Mengumbar, Zendaya Ungkap Alasan Mengapa Tidak Akan Mengkonfirmasi Rumor Pernikahan dengan Tom Holland

Rabu, 8 April 2026 | 14.39 WIB

Zendaya Isyaratkan Rehat dari Dunia Akting Usai Rampungkan 5 Proyek Besar Pada Tahun 2026 - Image
Infotainment

Zendaya Isyaratkan Rehat dari Dunia Akting Usai Rampungkan 5 Proyek Besar Pada Tahun 2026

Minggu, 29 Maret 2026 | 16.02 WIB

Terpopuler

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026 - Image
1

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026

2

Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali

3

Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya

4

Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama

5

Ada Pemain Bali United yang Dirumorkan Gabung Persebaya Surabaya Musim Depan, Bonek Sebutkan 3 Nama Termasuk Irfan Jaya

6

Kunker Luar Negeri Presiden Dikritik, Teddy Singgung Dino Patti Djalal yang hanya 3 Bulan jadi Wamenlu

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan

9

Harga BBM Pertamina Nonsubsidi Terbaru Per 1 Juni 2026, Dex Series Turun, Pertamax Turbo Naik

10

Viral Penonton Konser F4 di Jakarta Kena Campak Sebelumnya, Kemenkes Lakukan Pengecekan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore