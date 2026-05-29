Deretan Film dari Berbagai Negara yang Siap Berkompetisi di Balinale 2026

Road to Balinale 2026. (istimewa)
JawaPos.com - Bali International Film Festival (Balinale) 2026 edisi ke-19 akan digelar pada 1–7 Juni 2026. Festival dan sejumlah programnya digelar di beberapa tempat terpilih di Sanur, termasuk di Cinema XXI, Icon Bali Mall.
Selain diwarnai pemutaran film, Balinale 2026 juga dimeriahkan kompetisi untuk sejumlah kategori. Film-film yang akan ikut berkompetisi adalah film dari sejumlah negara dengan dewan juri terdiri dari perwakilan beberapa negara.
Dewan juri Balinale 2026 terdiri dari Yosep Anggi Noen (Indonesia), Eros Zhao (United States), Joseph J.U. Taylor (New Zealand), Marcella Zalianty (Indonesia), Annissa Nurul Shanty Kusuma Wardhani Heryadie (Indonesia), Richard Todd (Australia), I Made Denny Chrisna Putra (Indonesia), Denise Castelli (Italy), Nirartha Bas Diwangkara (Indonesia), dan David Hanan (Australia).
Adapun penasihat juri Balinale 2026 dipercayakan kepada produser film bernama Donna Smith.
Dari film-film yang masuk dari banyak negara, kini terseleksi sejumlah film untuk setiap kategori yang akan berkompetisi di Balinale 2026.
Berikut film-film yang masuk kompetisi resmi dari sejumlah kategori:
• Mon Ami, disutradarai Mohamed Zran (Tunisia)
• Aisha Can't Fly Away, disutradarai Morad Mostafa (Egypt)
• Death Drive, disutradarai Eolgul Park (South Korea)
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat