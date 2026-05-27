Single “MAY?” dari Wuss, Testimoni Tentang Bertahan Dari Badai Dalam Diri

Personil Wuss. (Istimewa)
JawaPos.com - Lewat single terbaru berjudul “May?”, sebuah cerita tentang bertahan hidup di tengah fase paling sunyi dan berat dalam hidup akhirnya dituangkan menjadi sebuah lagu yang hangat, melankolis, namun tetap menyimpan harapan kecil di dalamnya.
Single “May?” menceritakan tentang seseorang yang sedang menghadapi badai dalam hidup dan pikirannya, tentang rasa lelah, kehilangan arah, kecewa, hingga fase ketika semuanya terasa kacau dan sulit dipahami, namun perlahan mengajak pendengarnya percaya bahwa tidak ada keadaan yang berlangsung selamanya.
Lewat metafora alam seperti hujan, petir, awan mendung, dan pergantian musim, lagu ini menggambarkan fase emosional manusia sekaligus menyampaikan bahwa rasa sakit, kehilangan, dan ketakutan adalah bagian dari proses tumbuh, menerima, dan memahami diri sendiri, karena setelah badai selalu ada langit yang kembali cerah dan harapan kecil untuk pulih kembali.
Secara musikal, lagu ini dibangun seperti sebuah percakapan dengan diri sendiri. buah pengingat bahwa manusia mungkin bisa patah, tetapi tetap memiliki kemampuan untuk tumbuh kembali sesudahnya.
Single ini ditulis oleh Brilyan Prathama Putra dan Sabiella Maris, dengan keseluruhan lirik ditulis oleh Sabiella Maris. Komposisi lagu dikerjakan bersama oleh Sabiella Maris, Brilyan Prathama
Putra, Rara Harumi, dan Rufa Hidayat.
Proses recording, mixing, dan mastering dilakukan di Griffin Recording, dengan proses recorded, mixed, and mastered oleh Satrio Utomo. Sementara visual artwork untuk “May?” dikerjakan oleh Iqbal Febrian, melengkapi atmosfer lagu yang reflektif dan emosional. Rencananya, setelah single ini, Wuss akan merilis album.
“Setelah ini, WUSS akan melepas album penuh yang dijadwalkan rilis pada kuartal kedua 2026, sementara untuk jadwal tur masih kami pikirkan nanti,” ujar Brilyan.
Single “May?” hadir sebagai pengingat bahwa badai memang datang, tetapi tidak pernah tinggal selamanya. Single ini siap mengudara di berbagai DSP mulai 26 Mei 2026.
