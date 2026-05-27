Untuk Pertama Kalinya, &TEAM Masuk Billboard 200 dengan 'We On

Grup &TEAM. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com - Melejit dalam waktu singkat, grup asal Korea Selatan &TEAM telah melakukan debut mereka di Billboard 200.
Dikutip dari Soompi, Rabu (27/5), karya mereka berjudul We On Fire mampu meraih antusias dari para penggemarnya di seluruh dunia.
Pada tanggal 26 Mei waktu setempat, Billboard secara resmi mengumumkan bahwa &TEAM telah masuk ke tangga lagu Top 200 Album.
Chart tersebut merupakan peringkat album paling populer di Amerika Serikat, dimana mereka meraih prestasi tersebut untuk pertama kalinya.
Kemudian untuk minggu yang berakhir pada 30 Mei, EP baru &TEAM 'We on Fire' berhasil debut di peringkat No. 50.
Karena Hari Peringatan, tangga lagu Billboard lengkap minggu ini akan diperbarui pada hari Rabu, 27 Mei, bukan hari Selasa.
Boy grup &Team merupakan grup besutan Hybe Labels Jepang, mereka memiliki anggota yaitu K, Nicholas, EJ, Taki, Jo, Harua, Maki, Yuma, dan Fuma.
Dibentuk melalui program reality-survival &AUDITION - The Howling, grup ini hadir, yang juga telah merilis single debut bertajuk Under the Skin pada 21 November 2022.
Melejit dalam waktu singkat, mereka juga berkesempatan merilis album mini pertama mereka yaitu First Howling: ME pada 7 Desember 2022.
Arti nama grup &Team berarti mereka memiliki 9 anggota beragam yang terhubung dengan &, menghubungkan orang dengan orang, orang dan dunia, serta dengan penggemar, dan menghubungkan penggemar dengan penggemar.
