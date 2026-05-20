Film Colony Mendapatkan Tepuk Tangan yang Meriah Selama 7 Menit di Cannes Festival

JawaPos.com - Sebuah film zombie baru asal Korea Selatan yang disutradarai oleh Yeon Sang Ho, menarik perhatian global setelah memanaskan Festival Film Cannes 2026.

Film terbaru sang sutradara yaitu 'Colony,' secara resmi diundang ke bagian Midnight Screenings di Festival Film Cannes ke-79.

Film 'Colony' sukses menggelar pemutaran perdana dunianya di Lumière Grand Theatre, pada tanggal 15 Mei di Prancis.

Meskipun diputar larut malam, film 'Colony' berhasil menjual habis 2.300 kursi lebih awal, yang membuktikan antusiasme luar biasa terhadap film tersebut.

Dikutip dari Allkpop, setelah pemutaran film berakhir dan kredit bergulir, penonton bersorak gembira dan memberikan tepuk tangan meriah selama tujuh menit, menandakan pujian yang kuat dari penonton internasional.

Salah satu daya tarik utama film ini adalah spesies zombie baru yang ditingkatkan, yang diperkenalkan oleh Yeon Sang Ho.

Kisah ini mengikuti para penyintas yang terjebak di dalam gedung yang dikarantina setelah wabah misterius, saat mereka menghadapi makhluk terinfeksi yang berevolusi dengan cara yang tidak terduga.

Tidak seperti zombie tradisional, yang terinfeksi di 'Colony' bergerak secara kolektif dan terus memperbarui informasi, menciptakan pola perilaku yang sangat tidak terduga dan ketegangan yang intens.