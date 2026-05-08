Mulai Rp850 Ribu! Westlife Pengin Konser di Stadion Utama GBK Sejak 2023, Bakal Kesampaian di Januari 2027

JawaPos.com - Head of Marketing and Communication Sound Rhythm Ahmad Satrio mengungkapkan grup pop asal Irlandia Westlife telah menunjukkan ketertarikan tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, sejak konser mereka di Stadion Madya pada 2023, dikutip dari ANTARA.

Ia mengatakan keinginan tersebut muncul saat para personel Westlife melihat langsung bangunan Stadion Utama GBK ketika melakukan persiapan konser di Stadion Madya.

“Ketika mereka check sound, dia melihat tuh ‘stadion apa?’ Itu Gelora Bung Karno, kita bilang. ‘Gue mau dong main di sana’,” kata Satrio dalam konferensi pers "International Concert Announcement Stadium Show in Jakarta" dari Folagopro dan Sound Rhythm di Jakarta pada Jumat.

Menurut Satrio, pembicaraan mengenai konser anniversary ke-25 Westlife di stadion sudah mulai dibahas sejak saat itu.

Westlife akhirnya dijadwalkan menggelar konser bertajuk “Westlife 25: The Anniversary World Tour” di Stadion Utama GBK pada 23 Januari 2027.

Konser yang dipromotori Folagopro dan Sound Rhythm itu disebut sebagai salah satu pertunjukan stadium terbesar Westlife di Asia Tenggara dengan target lebih dari 50 ribu penonton.

Satrio mengatakan konser di GBK akan menghadirkan produksi skala besar dengan tata cahaya, visual LED, dan audio yang disiapkan khusus untuk format stadium show.

“Production-nya akan cukup heavy untuk skala stadium show,” ujarnya.