Teaser Film ‘Wild Sing’ Menarik Perhatian, Ada Kang Dong Won, Park Ji Hyun hingga Um Tae Goo

Pemeran Film Wild Sing. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com – Menjadi tontonan menarik, film Korea bergenre komedi yang berjudul Wild Sing telah merilis poster dan teaser baru.
Dikutip dari Soompi, Jum’at (1/5), mengikuti kisah TRIANGLE, sebuah trio campuran pria dan wanita yang pernah populer, film ini menarik perhatian.
Akan tayang di bioskop pada 3 Juni, perjalanan kacau mereka saat mencoba bersatu kembali dan melakukan comeback menjadi daya tarik.
Poster bergaya majalah yang baru dirilis ini dengan sempurna menciptakan kembali konsep sampul majalah yang mendominasi dunia musik di masa lalu.
Tertulis judul yang berani, “Grup campuran pria dan wanita yang siap menggemparkan Korea kembali!” dan kehadiran TRIANGLE di sampulnya.
Visual dan gaya para anggota TRIANGLE, yang berani mengenakan warna-warna utama khas tim yaitu merah, kuning, dan biru, langsung menarik perhatian.
Hyun Woo (Kang Dong Won) terlihat modis dengan potongan rambut bob yang tajam dan ekspresi acuh tak acuh, sementara Sang Gu (Um Tae Goo) memberikan kesan kuat dengan kalung rantainya.
Nampak Do Mi (Park Ji Hyun) memaksimalkan energinya yang bersemangat dengan kacamata renang, ada juga penyanyi balada Sung Gon (Oh Jung Se).
Video perkenalan anggota yang dirilis bersama poster tersebut, Hyun Woo, sebagai ‘mesin tari’ yang pernah mendominasi panggung dengan gerakan-gerakan memukau,
Sang Gu, anggota termuda TRIANGLE dan seorang rapper yang antusiasmenya jauh melebihi bakatnya, kini menjadi rapper gagal yang menghadapi kenyataan pahit.
