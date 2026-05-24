Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Minggu, 24 Mei 2026 | 22.45 WIB

Siap Makin Bersinar, Moon Sang Min Perpanjang Kontrak dengan Agensinya, Awesome ENT

Moon Sang Min. Sumber foto: Soompi - Image

Moon Sang Min. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com – Dengan visualnya yang menawan, aktor Korea Moon Sang Min kini makin bersinar, ia juga dikabarkan telah memperpanjang kontrak dengan agensinya, Awesome ENT.

Dikutip dari Soompi, Minggu (24/5), kabar ini pun dinanti penggemar, yang tak sabar menunggu karya-karya terbaik lainnya dari sang aktor.

Tepatnya pada 21 Mei, sebuah media melaporkan bahwa Moon Sang Min menandatangani perpanjangan kontrak lebih awal dengan Awesome ENT satu tahun sebelum kontrak eksklusifnya berakhir.

Kemudian agensi aktor Awesome ENT menyatakan, “Kami baru-baru ini memperbarui kontrak eksklusif kami dengan Moon Sang Min.”

“Dengan sisa lebih dari satu tahun pada kontraknya yang ada, ia yang pertama kali mengusulkan untuk terus bekerja dengan kami,” tambahnya.

Lebih lanjut mereka menyatakan, “Kami berencana untuk membangun rencana aktivitas jangka panjang dan memberikan dukungan tulus.”

Sejak debutnya pada tahun 2019, Moon Sang Min telah mendapatkan pengakuan melalui berbagai proyek termasuk drama seperti Under the Queen’s Umbrella.

Ia juga berperan di drama Wedding Impossible, dan Cinderella at 2AM, selain aktor ia juga menjadi MC acara musik.

Hal itu menjadi bukti popularitasnya meningkat, dimana juga berkesempatan membintangi drama KBS My Beloved Thief dan film Netflix Pavane.

Rencananya Moon Sang Min juga akan tampil dalam serial Netflix Beauty in the Beast (judul sementara) dan serial original Disney+ berjudul The Miracles of the Namiya General Store

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Ryu Seung Ryong, Kim Hye Yoon, Moon Sang Min akan Beradu Akting di Drama The Miracles of the Namiya General Store - Image
Music & Movie

Ryu Seung Ryong, Kim Hye Yoon, Moon Sang Min akan Beradu Akting di Drama The Miracles of the Namiya General Store

Jumat, 1 Mei 2026 | 20.47 WIB

Berambut Pirang, Intip Kisah Byun Yo Han, Moon Sang Min dan Go Ah Sung dalam Drama Berjudul Pavane - Image
Music & Movie

Berambut Pirang, Intip Kisah Byun Yo Han, Moon Sang Min dan Go Ah Sung dalam Drama Berjudul Pavane

Rabu, 4 Februari 2026 | 13.45 WIB

Bagikan Trailer, Moon Sang Min Jatuh Cinta dengan Go Ah Sung di Film Baru Milik Netflix ‘Pavane’ - Image
Music & Movie

Bagikan Trailer, Moon Sang Min Jatuh Cinta dengan Go Ah Sung di Film Baru Milik Netflix ‘Pavane’

Sabtu, 24 Januari 2026 | 16.23 WIB

Terpopuler

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat - Image
1

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

2

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

3

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

4

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!

5

Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi

6

104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!

7

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

8

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

9

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

10

Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore