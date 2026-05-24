Siap Makin Bersinar, Moon Sang Min Perpanjang Kontrak dengan Agensinya, Awesome ENT

JawaPos.com – Dengan visualnya yang menawan, aktor Korea Moon Sang Min kini makin bersinar, ia juga dikabarkan telah memperpanjang kontrak dengan agensinya, Awesome ENT.

Dikutip dari Soompi, Minggu (24/5), kabar ini pun dinanti penggemar, yang tak sabar menunggu karya-karya terbaik lainnya dari sang aktor.

Tepatnya pada 21 Mei, sebuah media melaporkan bahwa Moon Sang Min menandatangani perpanjangan kontrak lebih awal dengan Awesome ENT satu tahun sebelum kontrak eksklusifnya berakhir.

Kemudian agensi aktor Awesome ENT menyatakan, “Kami baru-baru ini memperbarui kontrak eksklusif kami dengan Moon Sang Min.”

“Dengan sisa lebih dari satu tahun pada kontraknya yang ada, ia yang pertama kali mengusulkan untuk terus bekerja dengan kami,” tambahnya.

Lebih lanjut mereka menyatakan, “Kami berencana untuk membangun rencana aktivitas jangka panjang dan memberikan dukungan tulus.”

Sejak debutnya pada tahun 2019, Moon Sang Min telah mendapatkan pengakuan melalui berbagai proyek termasuk drama seperti Under the Queen’s Umbrella.

Ia juga berperan di drama Wedding Impossible, dan Cinderella at 2AM, selain aktor ia juga menjadi MC acara musik.

Hal itu menjadi bukti popularitasnya meningkat, dimana juga berkesempatan membintangi drama KBS My Beloved Thief dan film Netflix Pavane.