Siap Makin Bersinar, Moon Sang Min Perpanjang Kontrak dengan Agensinya, Awesome ENT

Moon Sang Min. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com – Dengan visualnya yang menawan, aktor Korea Moon Sang Min kini makin bersinar, ia juga dikabarkan telah memperpanjang kontrak dengan agensinya, Awesome ENT.
Dikutip dari Soompi, Minggu (24/5), kabar ini pun dinanti penggemar, yang tak sabar menunggu karya-karya terbaik lainnya dari sang aktor.
Tepatnya pada 21 Mei, sebuah media melaporkan bahwa Moon Sang Min menandatangani perpanjangan kontrak lebih awal dengan Awesome ENT satu tahun sebelum kontrak eksklusifnya berakhir.
Kemudian agensi aktor Awesome ENT menyatakan, “Kami baru-baru ini memperbarui kontrak eksklusif kami dengan Moon Sang Min.”
“Dengan sisa lebih dari satu tahun pada kontraknya yang ada, ia yang pertama kali mengusulkan untuk terus bekerja dengan kami,” tambahnya.
Lebih lanjut mereka menyatakan, “Kami berencana untuk membangun rencana aktivitas jangka panjang dan memberikan dukungan tulus.”
Sejak debutnya pada tahun 2019, Moon Sang Min telah mendapatkan pengakuan melalui berbagai proyek termasuk drama seperti Under the Queen’s Umbrella.
Ia juga berperan di drama Wedding Impossible, dan Cinderella at 2AM, selain aktor ia juga menjadi MC acara musik.
Hal itu menjadi bukti popularitasnya meningkat, dimana juga berkesempatan membintangi drama KBS My Beloved Thief dan film Netflix Pavane.
Rencananya Moon Sang Min juga akan tampil dalam serial Netflix Beauty in the Beast (judul sementara) dan serial original Disney+ berjudul The Miracles of the Namiya General Store
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi