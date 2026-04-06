Sinopsis The Hunger Games (2012): Anak-Anak Harus Dikorbankan demi Hiburan Masyarakat Kelas Atas

JawaPos.com - Negara yang berakar pada rasa benci hanya akan terus merasakan pahit. Semua warganya akan membenci pemerintah dan aparatnya, karena pemerintahan pun juga memperlakukan masyarakatnya dengan sangat buruk.

Namun, satu negara dapat disatukan dengan sebuah agenda kenegaraan atau hari raya. Agenda ini dapat berupa perayaan bahagia, atau untuk mengenang peristiwa sedih.

Dalam hari raya, biasanya akan dilakukan serangkaian kegiatan untuk merayakan hari tersebut semeriah mungkin.

Panem adalah sebuah negara yang mengalami pemberontakan dari masyarakatnya terhadap pemerintahannya di Capitol. Setelah berhasil mengalahkan para pemberontak, Capitol memutuskan untuk mengingat hari kemenangan tersebut dengan mengadakan sebuah perlombaan.

Panem memiliki 12 distrik. Pada setiap distrik, warganya bekerja untuk memenuhi setiap kebutuhan pemerintahannya di Capitol. Seperti pangan, kain, listrik, transportasi, bahan bakar, dan lain-lain.

Dalam lomba tersebut, Capitol mengumpulkan dua anak-anak yang menjadi perwakilan setiap Distrik mereka. Lalu anak-anak akan ditandingkan untuk saling membunuh hingga hanya satu orang bertahan. Mereka menamai perayaan ini Hunger Games dan perlombaan ini telah berjalan selama lebih dari 70 tahun.

Bagi penduduk Capitol, pertandingan ini hanyalah hiburan tahunan yang mereka nantikan. Karena pemenangnya akan langsung menjadi selebritas. Tapi bagi penduduk setiap distrik, pertandingan ini adalah hukuman mati bagi anak-anak mereka.

Tahun ini akan diadakan Hunger Games ke 74. Sesuai kebiasaan mereka, dikumpulkan anak-anak dari usia 12-18 tahun di alun-alun depan kantor walikota setiap distrik. Mengetahui apa yang akan terjadi, hari tersebut menjadi hari yang paling ditakuti oleh semua anak. Tapi mereka tidak dapat mengelak, karena setiap percobaan kabur akan dijatuhi hukuman yang sama beratnya.

Keluarga Everdeen hanya tinggal beranggotakan ibu dan dua putri, Katniss (Jennifer Lawrence) dan Primrose (Willow Shields). Ayah mereka meninggal dalam sebuah kecelakaan di tambang batu bara. Dan mereka sangat dekat dengan teman sepermainan Katniss, Gale (Liam Hemsworth).