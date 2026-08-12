Fabio Quartararo Akui Tak Menikmati Proses Bersama Yamaha dan Siap Tantangan Baru Bersama Honda

JawaPos.com – Fabio Quartararo mengakui dirinya tidak lagi menikmati proses membalap bersama Yamaha menjelang kepindahannya ke Honda pada musim MotoGP 2027.

Dilansir dari laman Crash pada Rabu (12/8), Juara dunia 2021 itu menilai keterbatasan performa Yamaha membuatnya kesulitan menunjukkan kemampuan terbaik, terutama karena ia merasa mampu melaju lebih cepat tetapi tidak memiliki cukup peluang untuk menyalip.

Setelah 12 seri musim 2026, Quartararo menjadi pembalap Yamaha terbaik di klasemen dengan 55 poin dan finis terbaik di posisi kelima.

Kondisi tersebut membuat pembalap asal Prancis itu memutuskan bahwa sudah waktunya mencari tantangan baru setelah bertahun-tahun membela Yamaha.

Keputusan meninggalkan Yamaha mulai menguat setelah tes Valencia pada akhir 2025, ketika Quartararo merasa membutuhkan sesuatu yang berbeda untuk kembali berkembang.

Quartararo sebenarnya pernah mempertimbangkan Suzuki dan mendapat tawaran dari Aprilia, tetapi akhirnya memilih Honda karena tertarik dengan perkembangan proyek motor 2027 serta perubahan pendekatan teknis pabrikan tersebut.

Quartararo menilai Honda kini lebih berani mengambil risiko dalam pengembangan motor dan bergerak lebih cepat dalam memahami kebutuhan untuk bersaing dengan pabrikan Eropa.

Menurut Quartararo, regulasi baru 2027 menjadi pertaruhan yang layak diambil karena seluruh pabrikan akan menghadapi titik awal baru dengan motor dan pemasok ban yang berbeda.

Quartararo akan membawa hanya satu anggota kru Yamaha bersamanya ke Honda, sementara sebagian besar aspek dalam proyek barunya akan menjadi pengalaman baru.