Pecco Bagnaia Terpuruk di MotoGP Sprint 2026 dan Finish Pada Posisi ke-16

JawaPos.com – Pecco Bagnaia mengalami kesulitan besar pada MotoGP Sprint Silverstone setelah kehilangan cengkeraman ban belakang secara parah menjelang akhir balapan.

Dilansir dari laman Crash pada Minggu (9/8), Pembalap Ducati tersebut sempat memperbaiki posisinya setelah memulai balapan dari posisi ke-16, tetapi performanya merosot setelah masalah cengkeraman mulai muncul pada pertengahan balapan.

Bagnaia akhirnya finis di posisi ke-17, tertinggal 23,7 detik dari Jorge Martin yang keluar sebagai pemenang.

Bagnaia mengungkapkan bahwa kehilangan cengkeraman ban belakang mulai terasa setelah empat lap dan membuatnya tidak mampu mempertahankan kecepatan.

Situasi tersebut semakin sulit pada dua lap terakhir karena ia bahkan tidak dapat menurunkan lutut di sisi kanan ketika melewati tikungan. Bagnaia menilai kondisi itu membuatnya kesulitan bersaing dan jauh dari target awal untuk menembus posisi 10 besar.

Masalah serupa juga dialami rekan setimnya, Marc Marquez, yang turun dari posisi keempat ke posisi kesembilan akibat penurunan performa ban belakang. Bagnaia menilai tim pabrikan Ducati mengalami kesulitan besar, sementara Alex Marquez dari Gresini justru mampu tampil kuat dan finis di posisi keempat.

Menurut Bagnaia, perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Ducati perlu segera menemukan solusi terhadap masalah cengkeraman yang dialami motor mereka.

Bagnaia menjelaskan bahwa sisi kanan ban belakangnya mengalami keausan parah, tetapi ia menilai persoalan utama bukan terletak pada ban melainkan kemampuan motor menghasilkan cengkeraman.

Bagnaia juga memperkirakan penggunaan ban belakang medium hanya akan memperpanjang daya tahan performanya sekitar empat lap pada balapan utama yang berlangsung selama 20 lap.