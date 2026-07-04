Enea Bastianini Akan Gabung Trackhouse Aprilia Usai Kontrak KTM Berakhir Akhir Musim 2026

Enea Bastianini (Instagram @bestia23)
JawaPos.com – Enea Bastianini kini bebas menyelesaikan kepindahannya ke tim Trackhouse Aprilia setelah opsi kontraknya bersama KTM berakhir.
Dilansir dari laman Crash pada Jun'at (3/7), KTM tidak mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak untuk musim MotoGP 2027 hingga batas waktu yang telah ditentukan.
Kondisi tersebut membuka jalan bagi Bastianini untuk menandatangani kontrak bersama tim barunya.
Sebelumnya, Bastianini bergabung dengan KTM melalui tim Tech3 dengan kontrak berdurasi dua tahun yang disertai opsi perpanjangan.
Setelah opsi tersebut tidak digunakan, pembalap asal Italia itu dapat menentukan masa depannya secara mandiri. Kepindahan ke Trackhouse Aprilia disebut telah dipersiapkan sejak beberapa waktu lalu.
Jika transfer tersebut rampung, Trackhouse Aprilia akan menjadi tim kelima yang diperkuat Bastianini sepanjang kariernya di MotoGP. Ia juga akan bergabung dengan pabrikan ketiga setelah sebelumnya membela Ducati dan KTM.
Langkah ini menjadi awal baru bagi Bastianini dalam melanjutkan karier di ajang balap motor kelas utama.
Bastianini memiliki rekam jejak yang cukup baik selama tampil di MotoGP. Ia mengoleksi tujuh kemenangan balapan bersama Ducati dan sempat mempersembahkan podium untuk KTM.
Musim ini, ia juga menjadi pembalap Tech3 yang berhasil meraih podium melalui posisi ketiga pada Sprint di Circuit of the Americas.
Di Trackhouse Aprilia, Bastianini diproyeksikan berduet dengan Raúl Fernández pada musim MotoGP 2027. Kehadirannya diharapkan mampu memperkuat daya saing tim dalam menghadapi persaingan musim mendatang.
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