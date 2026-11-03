KOCCA Boyong Desainer Seoul dan Bintang DOTS Indonesia ke JFW 2027

JawaPos.com - Industri kreatif Korea Selatan dan Indonesia mencatatkan tonggak sejarah baru dalam panggung busana tanah air. Memasuki usia satu dekade kerja sama, Korea Creative Content Agency (KOCCA) Indonesia kembali menggebrak panggung Jakarta Fashion Week (JFW) 2027 lewat kolaborasi mode.

Lewat gelaran Fashion KOREA, KOCCA memboyong dua label high-fashion asal Seoul, KIMOUI dan VALOREN, untuk memamerkan estetika kontemporer yang memukau para penikmat mode ibu kota.

Tak sekadar peragaan busana biasa, panggung JFW 2027 kali ini terasa istimewa lantaran menandai 10 tahun kolaborasi erat antara KOCCA, Jakarta Fashion Week, dan Council of Fashion Designers of Korea (CFDK). Kemegahan acara kian memuncak dengan hadirnya sinergi unik antara industri fesyen dan sinema global.

Tiga bintang utama film Descendants of the Sun (DOTS) versi Indonesia Dian Sastrowardoyo, Eva Celia, dan Yoshi Sudarso turut ambil bagian memeriahkan momentum perayaan tersebut.

Film adaptasi arahan sutradara kondang Hanung Bramantyo itu sendiri merupakan proyek kolaborasi lintas negara yang diproduksi oleh Dapur Film dan NEWKO Global Entertainment dari Indonesia, bersanding dengan Next Entertainment World (NEW) serta Barunson C&C dari Korea Selatan.

Sorotan Dua Brand Ternama Seoul

Di atas runway, label KIMOUI besutan desainer Kim Daesung sukses menyita perhatian lewat eksplorasi konsep Purity. KIMOUI menonjolkan siluet gender-fluid, bentuk skulptural, serta teknik rajut eksperimental yang presisi.

Menariknya, label yang berkiprah di Seoul Fashion Week hingga TRANOÏ Paris ini memadukan estetika tinggi dengan keberlanjutan lingkungan melalui penggunaan material benang kertas dan tekstil daur ulang.

Sementara itu, brand VALOREN yang didirikan Jung Hyo Chan tampil berani mengusung filosofi Refined Deconstruction. VALOREN meredefinisi karakter klasik busana pria melalui siluet struktural, potongan 3D, dan detail kontemporer yang sarat akan pengalaman estetika baru.