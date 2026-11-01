Raungan Kucing Jadi Metafora Keresahan, Sejauh Mata Memandang Bawa 29 Look di JFW 2027

Koleksi SMM 'Raung' di JFW 2027. (IST)

JawaPos.com – Kucing selama ini dikenal menggemaskan, ekspresif, dan menghibur. Namun, saat merasa terancam atau terganggu, hewan ini bisa marah lewat raungannya. Karakter itulah yang diangkat Sejauh Mata Memandang (SMM) dalam koleksi terbaru bertajuk RAUNG di Jakarta Fashion Week (JFW) 2027.

Lebih dari sekadar cerita tentang kucing, RAUNG menjadikan raungan kucing yang marah sebagai metafora keresahan masyarakat. SMM mengajak publik lebih peka terhadap hal-hal di sekitar yang kerap luput dari perhatian.

Pendiri sekaligus Direktur Kreatif SMM Chitra Subyakto mengatakan, ide koleksi ini lahir dari kedekatannya dengan kucing-kucing yang ia rawat di rumah. Kucing jalanan sering datang untuk mencari makan. Ada yang pergi lagi, tapi ada pula yang akhirnya menetap. Di kantor SMM, dua kucing kampung juga sudah menjadi bagian dari keseharian tim.

“Saya selalu merasa kucing punya karakter yang menarik. Mereka bisa sangat manja dan menggemaskan, tetapi juga berani menunjukkan ketidaknyamanan ketika ada sesuatu yang mengganggu mereka,” ujar Chitra.

Menurut dia, raungan kucing dalam koleksi tersebut menggambarkan kegelisahan yang muncul saat sesuatu tak lagi bisa diabaikan. “Saya ingin koleksi ini menjadi pengingat bahwa persoalan yang terjadi saat ini bukanlah sesuatu yang jauh dari kehidupan kita. Kita semua hidup dengan dampaknya,” tegasnya.

29 Look dan Motif Kucing Karya Seniman Bangkok

Dalam peragaan busana ini, SMM menampilkan 29 look yang digarap bersama Felix Tjahjadi sebagai co-creative director. Motif kucing dihadirkan lewat kolaborasi dengan O Terawat, seniman dan ilustrator asal Bangkok, Thailand.

Visualnya beragam, mulai dari ilustrasi kucing rumahan yang ekspresif hingga pola geometris kucing jalanan. Palet warnanya berkisar dari lembut hingga pekat, yakni cream, putih, merah muda, hitam, indigo, marun, jingga, dan hijau zaitun tua. Selain itu, SMM menghadirkan kembali motif ikonik “Ayam Kincir” dengan tatanan pola baru.

Motif kucing rumahan diaplikasikan pada kain voal dengan teknik batik cap, serta pada Tencel™ Lyocell dan katun 60s lewat cetak saring. Motif itu juga tampil pada scarf dan outer Tencel™ Lyocell dengan cetak digital. Adapun motif kucing jalanan diterapkan pada katun 60s dan Tencel™ Lyocell dengan cetak digital, serta pada denim katun dengan teknik engraving.

Produksi koleksi ini melibatkan mitra artisan Studio Sejauh dari berbagai daerah di Indonesia. Di antaranya tas berbentuk kucing yang dianyam dari serat mansiang oleh Sakombu dan selendang rajut tangan bermotif kucing oleh Toja.

Ada pula pakaian dan aksesori hasil upcycle kain perca sisa produksi dan kain kurang sempurna. Teknik yang dipakai meliputi patchwork, origami, dan rajut tangan, yang dikerjakan Vitarlenology, KAIT Handmade, dan Volen Art Space. Untuk melengkapi look, SMM menggandeng Yongki Komaladi merancang sepatu berbentuk terinspirasi kaki kucing.

Diiringi Lagu Tema Film Laut Bercerita

Suasana peragaan busana makin terasa dalam lewat lagu Melaut karya Aria Ardikoesoema dan Matilah Kau Mati dari Efek Rumah Kaca, lagu tema film Laut Bercerita.

Koleksi ini dibawakan sejumlah muse, yakni Yunita Siregar dan Ben Nugroho (pemeran film Laut Bercerita), fashion stylist Kesya Moedjenan, content creator Neysa Soediro, serta aktris asal Malaysia Sharifah Sakinah.

Rilis pertama koleksi “RAUNG” bisa diperoleh di toko pop-up SMM di DEWI LUXE MARKET, Main Atrium, Ground Floor, Pondok Indah Mall 3, selama JFW 2027 berlangsung pada 26 Oktober–1 November 2026.